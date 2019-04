Los históricos Dave Liebman y Sheila Jordan celebran el Día del Jazz en Málaga Sheila Jordan, amiga íntima de Charlie Parker, actúa en Málaga el 3 de mayo. El saxofonista y la cantante encabezan una agenda de cinco jornadas de conciertos al aire libre en el Eduardo Ocón, del 30 de abril al 4 de mayo REGINA SOTORRÍO Miércoles, 10 abril 2019, 16:44

Málaga confirma su idilio con el jazz con cinco jornadas festivas por el Día Internacional de la música de la improvisación, del 30 de abril al 4 de mayo. Históricos como Sheila Jordan y Dave Liebman encabezan los conciertos al aire libre en el Auditorio Eduardo Ocón, un recinto que también pisarán el malagueño Enrique Oliver, el trío cubano Mejunje y la banda sevillana O Sister. Además, habrá charlas, jam sessions y actuaciones en Velvet Club, ZZ Pub y la Terraza Gourmet de El Corte Inglés. Todo con entrada libre, organizado por la Universidad de Málaga con el patrocinio de Cervezas Alhambra.

A sus 90 años, Sheila Jordan actuará por primera vez en Málaga el 3 de mayo, acompañada por el pianista malagueño José Carra y el contrabajista Bori Albero. Íntima amiga de Charlie Parker, que celebraba míticas jam sessions en su loft, Sheila Jordan vivió intensamente la bohemia jazzística del Village y Harlem en el Nueva York de los 50 y 60. Antes de su concierto en el Ocón, ofrecerá una masterclass en el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga-CAMM (16.00 horas) y una charla en el Rectorado de la UMA (18.30 horas).

Jordan recogerá el testigo del saxofonista neoyorquino Dave Liebman, que el día antes (2 de mayo) se sube con su trío a las tablas del auditorio del parque a sus 72 años. Colaborador de Miles Davis en grabaciones y giras durante años, ha formado parte de proyectos con Chick Corea, John McLaughlin y John Scofield; y ha grabado con Dave Holland, Al Foster y Pat Metheny, entre otros. Ese mismo día, dará una charla en el Museo Aula del Mar (18.30 horas).

La agenda, no obstante, la abre el talento local. El saxo malagueño Enrique Oliver presenta el 30 de abril en primicia su nuevo proyecto con la colaboración de Jorge Rossy –baterista de Brad Mehlday–, el pianista Albert Sanz y el contrabajista Dee Jay Foster. Un día después, el 1 de mayo, el jazz cubano toma el parque con el Trío Mejunje, músicos apadrinados por Quincy Jones y con colaboraciones habituales con Chucho Valdés, Paquito de Rivera e Irakere. Cierran la fiesta el 4 de mayo la banda de swing O Sister, experta en recrear la edad de oro del jazz vocal de los años 20 y 30.

Lucía Rey (30 de abril. 18.30 h.) y Dani Domínguez (4 de mayo. 18.30 h.) en la terraza del Corte Inglés; The Málaga Collective (30 de abril, 3 y 4 de mayo. 00.00 h.) y Jesús Bachi (2 de mayo. 00.00 h.) en Velvet; y Andrés Litwin (1 de mayo. 00.00 h.) en ZZ Pub completan la fiesta del jazz. Programado por Sergio García Orbegozo, la cita cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, el apoyo de las asociaciones de hosteleros (Mahos) y hoteleros (Aehcos) y el respaldo de la Confederación de Empresarios de Málaga.