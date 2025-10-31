Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Piper Ferguson
Festival de Jazz de Málaga

Gustavo Santaolalla, el músico ganador de dos Oscar con raíz malagueña: «La felicidad la trabajo»

El autor de la banda sonora de 'Brokeback Mountain', 'Babel' y 'The last of us' vuelve a la tierra de su abuelo con un concierto en el que celebra su relación con el ronroco

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Dice Gustavo Santaolalla que en los últimos años ha sentido la «necesidad» de conectarse más con España. «Por eso he estado yendo dos o tres ... veces», cuenta desde Argentina. Quiere completar esa pieza del puzle de su identidad que le falta y que se remonta a sus abuelos españoles, con una parada en el sur. «Mi abuelo era malagueño. Es lo único que sé de él, cuando yo nací él ya había fallecido». El músico, compositor y ganador de dos Oscar (por la banda sonora de 'Brokeback Mountain' y 'Babel') sigue los pasos de sus ancestros y regresará el 4 de noviembre al Teatro Cervantes de Málaga, como uno de los nombres destacados de la próxima edición del Festival Internacional de Jazz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gustavo Santaolalla, el músico ganador de dos Oscar con raíz malagueña: «La felicidad la trabajo»

Gustavo Santaolalla, el músico ganador de dos Oscar con raíz malagueña: «La felicidad la trabajo»