Red Gurd, del colegio mayor al Mad Cool en un año

La banda de rock que lidera el malagueño Manuel Romero graba su primer disco tras dar el salto a uno de los mayores festivales del país REGINA SOTORRÍO Sábado, 20 julio 2019, 23:38

Coincidió en el cuarto de baño con Bon Iver, tiene una foto en su móvil hecha a las seis de la mañana con The Hives y tocó el mismo día que Iggy Pop y Lauryn Hill. Cosas que suceden en el Mad Cool. Red Gurd, la banda del malagueño Manuel Romero ('Rome' para los amigos), se coló el pasado fin de semana en uno de los mayores festivales del país tras imponerse a más de mil grupos de todo el mundo que competían por subirse a uno de sus escenarios. «Estar en toda esa vorágine fue un regalo, un sueño», cuenta aún con la resaca de lo vivido.

Red Gurd ha pasado de los pequeños bares de Madrid al Mad Cool en apenas año y medio. Romero formó Red Gurd con cuatro compañeros del colegio mayor de Madrid a los que conoció mientras estudiaba Derecho y ADE en la Universidad Carlos III. Allí tocaban por pura diversión en la sala de música del centro, hasta que al terminar la carrera se lanzaron a montar la banda. Desde entonces, han actuado en fiestas de pueblos, en salas, en concursos… Pero nada comparable a estar «en un festival internacional de esta talla famoso en España y en todo el mundo».

«Te sientes como si fueses los Rolling Stone», asegura Romero, vocalista y compositor de la banda. Con pases VIP en su poder para la jornada del jueves (cuando actuaron), compartieron 'backstage' con numerosos artistas. «Estar al lado de Bon Iver en el cuarto de baño es una cosa muy fuerte, y justo después salió a tocar ante 15.000 personas en el escenario principal. Es muy bestia», explica. Solo por eso le mereció la pena llegar a casa a las siete de la mañana del viernes para irse directamente a uno de los exámenes finales del máster que ahora cursa.

Esta experiencia ha sido la antesala perfecta para el inicio de la grabación del álbum debut de Red Gurd, un disco en el que descargarán su rock con influencias británicas de los 80 que remite a bandas míticas como The Smiths y The Cure. Y, por primera vez, cantarán en español. Aunque Manuel Romero escribe las letras, el toque final es el resultado de la aportación de todos en el local. «Ese es el sentido del grupo», apostilla.

La banda, en el 'backstage' del festival.

A sus 26 años, se toma el futuro con una visión práctica. De momento, seguirá en Madrid con los estudios y hará prácticas en un despacho de abogados. Al mismo tiempo, dará salida al disco con la banda. «Lo vamos a mover bastante en serio por todas partes», avanza. También lo intentará en Málaga, aunque sabe que las opciones para la música en directo en la ciudad son pocas. «Pero me encantaría. Así mis padres me podrían ver por primera vez, todavía no me han visto en un escenario», añade el joven. Y si, en algún momento, «suena la flauta» y tuviera que decidir entre los tribunales y los escenarios… «¡bendito problema sería!», exclama.