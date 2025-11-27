El grupo veleño 'Play' celebra su décimo aniversario en La Cochera Cabaret

Una década de trayectoria musical. Diez años de duros ensayos y kilómetros y kilómetros de carretera para acudir a conciertos privados, públicos, solidarios, citas populares, ... deportivas y un sinfín de eventos en los que han puesto la banda sonora al ritmo de las mejores canciones de pop rock nacional e internacional de los 80's, 90's y 2000. Eso sí, siempre con su característico buen rollo y particular toque rockero.

La banda de versiones veleña 'Play' festeja este mes de noviembre su décimo aniversario desde que la formación musical se embarcó en un proyecto que les ha llevado a recorrer infinidad de escenarios de la Axarquía, de la provincia malagueña y de Andalucía. El grupo ofrecerá, este viernes 28, un espectáculo «muy especial, cargado de sorpresas» en la Cochera Cabaret, en la capital malagueña. Una cita que, por cierto, agotó entradas hace ya tiempo.

Las dos primeras imágenes son del primer concierto de la banda veleña, en el evento 'La fiesta del instituto. El Reencuentro', el 28 de noviembre de 2015. En la segunda foto, los componentes fundadores del grupo: Grego, Javi y Mer. La última imagen es de una cita deportiva SUR

La fiesta del instituto

El germen del grupo comenzó a sembrarse allá por el 2015 de la mano de Grego Coín, Mer Aparicio y Javi Cabello. Arrancaban entonces los primeros ensayos y la búsqueda de músicos para completar el conjunto musical. Nacieron como 'Play it again, Sam!' y su estreno ante el público fue a lo grande: en 'La fiesta del instituto. El Reencuentro', una cita que reunió el 28 de noviembre de aquel año, en la explanada de la feria de Vélez, a grupos de los 80 y a otros locales que versionaban los 'hits' de entonces. En el cartel del evento aparecían Javier Ojeda de Danza Invisible, Santi Sánchez de Los Inhumanos y los miembros de Tennessee. Junto a los 'Play', aparecían también otros grupos locales: la banda Z, Money Makers y Los Electroduentes. Con el tiempo, la banda acortó el nombre del grupo a 'Play' y de las versiones inicales en inglés también pasaron a las versiones en español.

El grupo 'Play' es una banda habitual en ferias y eventos axárquicos y de la Costa del Sol que versiona grandes éxitos de canciones de pop-rock principalmente de los 80 y 90. Compuesto por Mer Aparicio (voz), Gregorio Coín (guitarra rítmica y coros), Samu Barea (guitarra solista y trompeta), Sergio Suárez (bajo) y Fran Gámez (batería); colabora de manera habitual con eventos y citas solidarias. Aseguran los miembros del grupo que aún les queda «Efecto Play» para rato. «La música es vida y la vida es música», reza una de sus frases más repertidas en sus perfiles de redes sociales.