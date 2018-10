GoGo Penguin, el jazz más allá del jazz

Madeleine Peyroux llega a Málaga con las entradas agotadas

La voz de Madeleine Peyroux, uno de los grandes reclamos del 32 Festival Internacional de Jazz de Málaga, será hoy escuchada por mil espectadores en el Teatro Cervantes. La cantante y autora estadounidense comparece en la tercera sesión del encuentro con todas las entradas vendidas para exhibir los méritos de 'Anthem', su nuevo álbum, apoyada por una banda integrada por Graham Hawthorne (batería y voz), Paul Frazier (bajo y voz), Andy Ezrin (teclados y voz) y Aram Bajakian (guitarra y voz). La vocalista, guitarrista y compositora ya maravilló en estas mismas tablas allá por 2008, en un Terral en el que presentó su disco 'Half the perfect world'. En esta ocasión viene cargada con los temas de 'Anthem', una mirada sobria, poética y, en ocasiones, filosófica sobre el estado actual del mundo pero colmada de esperanza y optimismo, que ha producido y coescrito su habitual colaborador Larry Klein (Lizz Wright, Melody Gardot, Joni Mitchell, Herbie Hancock).

Junto a Peyroux, el Festival se enriquecerá hoy con una docena de actuaciones en el Abierto de Málagajazz. El Yuri Storione Quartet, el Dan Ben Lior Quartet, Zirvia, el quinteto de Lorenzo Azcona, Rita Payés con Enrique Oliver, el trío de Juan Sebastían Vázquez, Borja Barrueta Experience, Out Of the Blue, el pianista Tzumo Arpad y The Málaga Jazz Collective son los nombres programados para este día por la actividad organizada por MAHOS, AEHCOS y Cervezas Alhambra. Las plazas de Félix Sáenz, Las Flores, Carbón y Jerónimo Cuervo (frente al Cervantes), la calle Alcazabilla, los restaurantes D'Platos, Taberna El Mentidero y Matiz, el Gran Hotel Miramar y el AC Málaga Palacio serán las ubicaciones de la jornada del miércoles.