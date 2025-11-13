Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La gira del 35 aniversario de OBK parará en el Teatro Cervantes de Málaga: las entradas se ponen a la venta

El grupo recalará en el recinto malagueño el 10 de octubre de 2026

SUR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:45

OBK se apunta al cartel de otoño de 2026 del Teatro Cervantes de Málaga. La gira 'Vértigo Tou'r, con la que el proyecto que ... ahora encabeza en solitario Jordi Sánchez celebra su 35 aniversario, recalará en el recinto malagueño el sábado 10 de octubre. Las entradas para el concierto -con un precio que oscila entre los 12 y 42 euros- estarán disponibles a partir de las 18.00 horas de este jueves 13 de noviembre.

