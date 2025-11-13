La gira del 35 aniversario de OBK parará en el Teatro Cervantes de Málaga: las entradas se ponen a la venta

OBK se apunta al cartel de otoño de 2026 del Teatro Cervantes de Málaga. La gira 'Vértigo Tou'r, con la que el proyecto que ... ahora encabeza en solitario Jordi Sánchez celebra su 35 aniversario, recalará en el recinto malagueño el sábado 10 de octubre. Las entradas para el concierto -con un precio que oscila entre los 12 y 42 euros- estarán disponibles a partir de las 18.00 horas de este jueves 13 de noviembre.

El 'synth-pop' de OBK se escuchará en una gira conmemorativa de sus 35 años de carrera que recorrerá las principales ciudades de España, con casi 40 fechas confirmadas hasta ahora. En 'Vértigo Tour', presentará los temas de su próximo álbum, incluido su primer single, 'Maldita mujer', lanzado hace un par de meses y con el que la banda inauguraba oficialmente una nueva etapa de su carrera.

OBK invita en esta gira a su público a reencontrarse con los grandes éxitos que han marcando a varias generaciones desde que sorprendieran en el panorama musical español de principios de los noventa con un estilo en el que se reconocía la huella de bandas de pop electrónico británicas como Depeche Mode, OMD o Yazoo. Desde aquellos 'Llámalo sueño' (1991) y 'Momentos de fe' (1993), sus dos primeros discos, el entonces dúo barcelonés formado por Jordi Sánchez (Málaga, 1968) y Miguel Ángel Arjona (Barcelona, 1968) inició una fulgurante trayectoria que les aupó a la primera posición del tecno-pop nacional, y en la que publicaron una docena de álbumes.

Con la retirada de Arjona en 2012, el grupo continúa bajo la dirección de Sánchez, que invita ahora a su público a disfrutar de uno de los grandes acontecimientos musicales del año. La gira 'Vértigo Tour' comenzará el 9 de enero de 2026 en Salt (Girona) y se cerrará con un gran concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona el 30 de diciembre y una traca final en el Movistar Arena de Madrid el 18 de febrero de 2027.