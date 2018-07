«La gente solo se queda con la superficie» SUR La Granizada Rafael Cabrera, 'Shabu', huye de las etiquetas, pero no de las responsabilidades. El cantante nerjeño fue número uno de su promoción de Publicidad y Relaciones Públicas pero optó por perseguir su pasión, eso sí, trabaja también en la hostelería para mantener a su familia MARINA RIVAS Domingo, 29 julio 2018, 00:57

Su vida está llena de intrigas, desde duros reveses personales hasta éxitos en el ámbito académico. Trabajó en el mítico barrio de Nothing Hill y ha viajado por Europa y Sudamérica. Inteligente y un poco introvertido a pesar de haber pisado ya muchos escenarios, dentro y fuera de España, el cantante Shabu, Rafael Cabrera, ha logrado hacerse un hueco en la música a nivel nacional. Rap, reggae, hip hop… Defiende varios estilos, incluso ahora también aires flamencos que incorpora a temas, solo o acompañado. Cada canción es muestra de una vida de contrastes, una inspiración que puede llegar en cualquier momento.

–¿Dónde está trabajando ahora?

–Ahora en el Hotel Villaflamenca de Nerja como barista, especializado en cócteles. Empecé realmente en un tailandés en el que trabajaba en Inglaterra. Allí fui probando con los cócteles y aprendiendo.

–¿Por qué allí?

–Es complicado. Mi primera esposa y yo llevábamos más de diez años viviendo en Nerja, pero ella era británica, así que decidimos mudarnos un tiempo cerca de sus padres. Nos trasladamos a Manchester y ella falleció a los pocos meses. Más tarde, me mudé a Londres con mis niñas, donde vivía mi hermana. Con el tiempo, conocí a la que hoy día es mi mujer, que es de Granada y nos volvimos a España. Regresamos a Londres más tarde porque nuestra idea era arrancar una nueva vida allí con los niños. Yo trabajé de barista en Nothing Hill. Pero era demasiado caro todo.

–En su momento, ¿cómo le afectó la muerte de su mujer?

–Es lo más tremendo que te puede pasar. Ella estaba embarazada de siete meses y tenía una patología congénita en el corazón, lo que se dice un soplo. Su corazón no pudo aguantar el esfuerzo del embarazo…

–¿La niña se salvó?

–Sufrió tanto daño cerebral que a los cinco días de estar con ella en el hospital, en la UCI, los médicos me dijeron que no habría posibilidad de que viviera.

–¿Cómo salió adelante?

–Primero, por mi forma de ver la vida, que al fin y al cabo creo que esto es algo humano, todo nace y muere.

–Además tenía que ejercer de padre con sus otras dos hijas…

–Fue durísimo, ellas eran muy pequeñas y no lo terminaban de entender, pero como me veían a mí fuerte, salimos adelante. Si hubiera estado solo me hubiera hundido más.

–¿Se refugió también en la música en ese momento?

–En los días en los que mi niña estaba en la UCI, no hacía otra cosa que cantarle. Pero eran tiempos de silencio y estar con la familia, que vino toda para Manchester. Más tarde conocí a Helena y nos enamoramos y ahora tenemos otro hijo más.

–En el tema de la música, ¿cómo ha ido evolucionando?

–Soy una persona autodidacta así que estoy en constante experimentación, ahora estoy metiendo incluso flamenco a mis nuevas canciones.

–¿Y tiene pensado hacer un disco nuevo?

–Más que disco, porque las cosas han cambiado, iremos sacando tema por tema con algún videoclip y luego buscar conciertos y bolos.

–Y también colaboraciones…

–Sí, con SFDK en el último disco, con Rapsusklei, Elphomega, que sacamos una después de verano…

–¿Compagina bien el trabajo con la música?

–Hay que llevar las dos cosas a la vez porque tengo una responsabilidad, estar con la familia… No soy una persona que me dedique a entrenar la voz, pero siempre estoy componiendo letras y melodías.

–¿Alguna vez piensa en los estudios cuando pasa malos tiempos en la música?

–De hecho, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y acabé con matrícula de honor y el primero de mi promoción, pero justo cuando acabé nació mi hija y tuve que buscar trabajo donde fuera.

–¿Nunca se ha planteado volver a la publicidad?

–Es que según estudiaba me daba cuenta de que la publicidad es el arte de engañar para crearle necesidades a la gente y al final va un poco en contra de mi modo de vida. Pero me sirvió mucho para mi vida.

–¿Han llegado seguidores a su lugar de trabajo que le hayan reconocido?

–Sí, siempre que viene alguien te hace ilusión, hace poco mucha gente joven me estuvo parando y me daban ánimos.

–¿Cuando está en el trabajo y le surge algún concierto qué hace?

–He hecho verdaderas locuras para llevarlo todo. A lo mejor en un día libre me he tenido que coger un avión a Alemania para grabar y volver el mismo día.

–¿Ha viajado mucho para ofrecer conciertos?

–Pues he ido a Alemania, Inglaterra, Chile, México…

–¿Cuál es el tema que más fama le ha dado?

–Hay muchos temas en acústico en YouTube que me han dado mucho a conocer, cuando casi nadie subía vídeos. Hay algunos con más de un millón de reproducciones, como 'Arca de Noé', o 'El Romántico'. Luego algunas colaboraciones con SFDK o KaseO.

–Si tuviera que recomendar uno de sus temas para alguien que no le haya escuchado…

–Quizá sería uno de los últimos, como 'Mi Sentir', en el que ya voy incorporando lo del flamenco como comentaba y creo que refleja un poco que hay gente que todavía no entiende mi música, que mantiene sus prejuicios y le choca que un día haga un tema más comercial y al día siguiente uno acústico, solo con la guitarra. Yo huyo de las etiquetas, no por hacer reggae tengo que llevar rastas ni soy pasota, la gente sólo se queda con la superficie.