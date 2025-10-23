Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El músico bilbaino, fotografiado esta semana en el teatro Luchana de Madrid José Ramón Ladra
Fito Cabrales. Músico

«Hay gente mejor que yo, más guapos y jóvenes, pero todavía tengo mi hueco»

A sus 59 años y en plena forma creativa, el rockero bilbaíno publica 'El monte de los aullidos', su octavo disco con Fitipaldis

Miguel Aizpuru

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:15

Nervioso y apasionado, Fito Cabrales (Bilbao, 1966) no para quieto y gesticula mientras se expresa con honestidad. Perro viejo de la escena musical, primero en ... Bizkaia y luego a nivel nacional, Fito habla claro y esconde poco o nada, sin trampa ni cartón. Con 59 años recién cumplidos, sigue ofreciendo música y carretera con más pasión y ganas que nunca, si cabe. Recibe a este periódico en Madrid, a las puertas de publicar 'El monte de los aullidos', donde el músico no inventa nada nuevo ni pretende hacerlo, y acompañado por sus escuderos de siempre, se luce en diez cortes que se mueven entre el rock marca de la casa y los medios tiempos intimistas.

