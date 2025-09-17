Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Heras-Casado posa en el patio de butacas del Teatro Real. Virginia Carraso

Francisco Coll y Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025

Estos premios están dotados con 30.000 euros cada uno

C. P. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:38

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2025 ha propuesto la concesión de estos galardones al compositor y director Francisco Coll, en la modalidad ... de Composición, y al director Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros cada uno.

