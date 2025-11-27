Fran Perea canta a Málaga y a quiénes parten a buscar su sueño en 'La foto perfecta'

«Puse el foco en otra tierra / decidí cambiar la arena / por un sueño, y ya ves. / Que, aunque te eche de menos, /sigue sabiendo ... a sal». Fran Perea canta a Málaga en 'La foto perfecta', un nuevo adelanto de su próximo disco, 'El hombre invisible', donde los personajes de su carrera toman la palabra y cuentan su historia. En este caso, quien habla es Mario Rojas, el rol que interpretó en la serie de Telecinco 'B&b' (De boca en boca) en 2014 y 2015.

«La historia de Mario tenía un enorme paralelismo con mi vida. Además, es el primer personaje malagueño que interpreté en televisión», explica Fran Perea. Como él, Mario era un malagueño que se marchó a Madrid para hacer carrera. Fotógrafo de profesión, compartía piso con otro malagueño interpretado por Dani Rovira, un periodista en prácticas que también vivía su oportunidad de trabajar en una gran revista de la capital. «Era el personaje perfecto para componer una canción que tuviera a Málaga como protagonista: esa foto perfecta, ese rincón que tenemos cada uno de los que somos de aquí, incluso de los que no lo son», detalla.

El tema llega acompañado de un videoclip elaborado con las fotos perfectas que los seguidores le han hecho llegar a través de las redes sociales. La canción lleva su firma junto con la de Víctor Elías y otros dos malagueños, los hermanos Imbroda, integrantes del dúo JavyPablo. Con producción de Tato la Torre, 'La foto perfecta' combina sonidos clásicos, mezclados con programaciones actuales, con la voz profunda de Fran Perea como eje central.

«Pude trabajar en televisión en un gran proyecto hablando en malaguñeño»

El personaje de Mario permitió al actor y cantante malagueño reconciliarse con su acento: «Pude trabajar en televisión en un gran proyecto durante dos temporadas hablando en malagueño». Y, además, compartía pantalla con amigos y viejos conocidos como Belén Rueda, Dani Rovira, Jorge Usón y Macarena García.

Mario era un personaje reflexivo, pero con una fuerza enorme. Esa dualidad se refleja de forma muy natural en la canción. Su universo está lleno de simbología: arena, salitre, biznaga, espigón... y frases que capturan la emoción y la nostalgia luminosa de la ciudad. Málaga queda representada en estas palabras, así como en la portada que acompaña a la canción: con una cámara instantánea como base en cuyo objetivo se ven los Baños del Carmen construidos con arena de la playa, un lugar junto al mar emblemático de la capital malagueña.

En el objetivo se pueden apreciar una serie de números, son las coordenadas del metro Bilbao de Madrid, cerca de donde se encuentra el edificio que servía de editorial de 'B&b', la revista ficticia donde trabajaba Mario. También está cerca de los Teatros Luchana, un lugar muy familiar para Fran Perea.

'El hombre invisible' es el séptimo trabajo de estudio de Fran Perea y quinto que publica de forma independiente bajo su sello propio, Sinfonía en Nobemol, que evoluciona y se reinventa como NBL Música junto a Víctor Elías, con el que ya produjo 'Uno más uno son 20' (2023).