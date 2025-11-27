Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tiia Öhman

Fran Perea canta a Málaga y a quiénes parten a buscar su sueño en 'La foto perfecta'

La nueva canción, en la que han participado JavyPablo, da voz a Mario Rojas, el primer personaje malagueño que interpretó el actor y cantante en la serie 'B&b'

SUR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:43

«Puse el foco en otra tierra / decidí cambiar la arena / por un sueño, y ya ves. / Que, aunque te eche de menos, /sigue sabiendo ... a sal». Fran Perea canta a Málaga en 'La foto perfecta', un nuevo adelanto de su próximo disco, 'El hombre invisible', donde los personajes de su carrera toman la palabra y cuentan su historia. En este caso, quien habla es Mario Rojas, el rol que interpretó en la serie de Telecinco 'B&b' (De boca en boca) en 2014 y 2015.

