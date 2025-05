El festival Molan los 90 aterrizará en Málaga el próximo 7 de junio

SUR Málaga Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:50 | Actualizado 13:02h. Compartir

La década de los 90 fue la de la eclosión de la electrónica más popular y festiva en clubes y discotecas de toda España. Un periodo cargado de himnos y momentos inolvidables disfrutados en la pista de baile, que podrás volver a vivir en breve de la mano del festival Molan los 90. Málaga Forum acogerá el próximo 7 de junio una noche dedicada a los temas que marcaron a toda una generación. Un recinto espectacular y con todas las comodidades para disfrutar de una noche que te hará viajar a una etapa mítica de la múscia de baile.

Una noche memorable para recordar uno de los periodos más emblemáticos de la música dance, de la mano de sus artistas más representativos. Puedes adquirir ya tus entradas en este enlace.

El cartel reune a las principales figuras nacionales e internacionales que hicieron vibrar las noches de los 90 y coparon los primeros puestos de las listas de éxitos del momento. Las percusiones frenéticas de Safri Duo, el icónico 'What Is Love' de Haddaway, la vibrante fusión de soul, rap y electrónica de Snap, los revolucionarios himnos a la fiesta de Chimo Bayo, Fragma, con su legendario 'Toca's Miracle', los abanicos y los ritmos ibicencos de Locomia, la frenética diversión que siempre trae Paco Pil, la memorable versión del 'American Pie' de Just Luis y el evocador y romántico 'Please Don't Go' de Double You constituyen el insuperable plantel artístico que Molan los 90 propone para recordar la última década del siglo XX. Xavi in Session completará el cartel como dj, ofreciendo una cuidada selección de los éxitos más noventeros.

¡Disfruta con los temazos más noventeros en un festival único!