Fallece el músico malagueño Alexandre Lacaze El compositor y cantante de 43 años, renovador de la 'chanson' francesa, luchó en los últimos años contra una leucemia REGINA SOTORRÍO Lunes, 16 septiembre 2019, 11:50

La voz de Alexandre Lacaze se apagó ayer domingo, a los 43 años de edad. El compositor y cantante malagueño, renovador de la 'chanson' francesa, falleció tras tres años de intensa lucha contra el cáncer. «La leucemia no me va a impedir seguir siendo yo mismo», decía el alma de L'Avalanche en una entrevista con este periódico, visibilizando siempre en sus declaraciones y a través de las redes sociales su enfermedad para concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea.

Alexandre Lacaze, de madre francesa y padre malagueño, nunca fue un músico convencional. Con una voz que modulaba de manera singular, el artista era capaz de llenar él solo el escenario pasando en un mismo tema de la guitarra eléctrica a la acústica, para poco después cambiar las cuerdas por el acordeón. Sus canciones, con el francés como idioma oficial, se movían entre la lírica de la 'chanson' y un folk muy personal que creaban un sugerente universo musical. Un pasión que este marbellí compaginaba con su trabajo como profesor de instituto.

El 10 de septiembre de 2016 colgó un mensaje en su muro de Facebook que daba un giro brutal a su vida: «Tengo leucemia aguda. No tengo palabras del dolor. Ni voy hacer espectáculo de él. Estoy destrozado por todo y por Alice. Siempre he sido fuerte en mi debilidad. Lucharé. Pero Dios me ayude a mí y entorno. Voy a necesitar mucho de vuestra ayuda». Inició entonces un duro tratamiento que relataba por puro desahogo en las redes sociales. Su última publicación es del 27 de agosto y en ella aparece en una imagen junto al locutor Julio Ruiz, de 'Disco Grande' (Radio 3), que siempre se hizo eco de todas sus novedades profesionales.