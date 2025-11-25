Salen a la venta las entradas para el concierto de Pablo López en Málaga en 2026

Aviso para los fans de Pablo López. El cantante fuengiroleño ha incluido Málaga en su nueva gira, 'El niño del espacio en concierto', que ... le llevará por 30 ciudades españolas en 2026. Y en esa selección aparece la capital de la Costa del Sol, donde ofrecerá un concierto el próximo 28 de marzo.

Ya se conoce el escenario en el que actuará: el Teatro Cervantes. Y los que quieran disfrutar de este recital deben estar atentos, porque las entradas salen a la venta a las 18 horas este martes, 25 de noviembre, con unos precios que socilan entre los 24 y los 90 euros, según la zona.

Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas piezas de su esperado disco, que se llama también 'El niño del espacio', López se embarcará en un 'tour' por los principales teatros del país de enero a junio de 2026. Matías Eisenstaedt al bajo, José Miguel Martínez en la batería, Tomas Novati a la guitarra, Santiago Novoa en el trombón y Jessica Estévez a la trompeta acompañarán al malagueño en los conciertos en los que presentará en público tanto ese adelanto como el resto del nuevo e inminente trabajo, 'El cuatro'.

Pablo López es el primer artista español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial. Además de contar con una exitosa trayectoria, también se ha hecho muy popular en la pequeña pantalla gracias a su participación como 'coach' en los distintos formatos del programa de televisión La Voz.