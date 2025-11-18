Encarni Navarro vuelve a poner voz a la navidad malagueña

Es difícil imaginarse la Navidad malagueña sin tener de fondo el ronquido de una zambomba y sin unas palmas que le acompañen. Un año más ... Encarni Navarro presenta el calendario completo de su «Zambombá con acento en la á». Una gira que suma 22 fechas y que la artista define como un regalo y una alegría. Según la del Barrio de Huelin, no existen palabras para definir la emoción de que, una vez más, Málaga confíe en ella y en su «familia zambombera».

Sonaron los primeros acordes de uno de sus villancicos más característicos. 'El niño Manuel' consiguió una vez más que el ambiente oliese a mantecados y tortas de aceite. Después de terminar de cantar, sin que su sonrisa abandonase su expresión, lo primero que Encarni quiso dejar claro es que aquello, más que una rueda de prensa, era una reunión entre amigos. La pincelada perfecta que sirvió para ofrecer una mirada íntima a la esencia de un proyecto que, más que un espectáculo, es una tradición familiar.

Todo Don Quijote necesita a su Sancho Panza habitual, y al lado de la pequeña de los Navarro apareció la figura de un joven alto, con gafas y con una soltura más que evidente. Javier Sanchidrián estaba, una vez más, listo para defender el acento en la á de su zambombá, era parte del ADN de Encarni. Ella, por su parte, quiso recordar a su padre, figura con la que cantaba villancicos cada año después de la Misa del Gallo, que le enseñó que donde caben cinco caben veinte, y que la fiesta navideña era sinónimo de alegría.

Antes de enumerar cada una de las fechas, la artista explicó que el repertorio gira, un año más, en torno a los villancicos tradicionales y a esos sonidos que conectan directamente con la memoria popular. No no fue casualidad entonces que esta cita arrancase de tal manera. El villancico de Juan Carlos Barranco es considerado más que fundamental, ya que cantarle al niño Manuel, no significa otra cosa que aquello que aguarda el mes de diciembre.

Javier y Encarni comenzaron entonces una conversación como si las cámaras y el sonido de los teclados que ambientaban la escena no existiesen. La sonrisa de ambos fue también protagonista. No podía ser de otra manera, contar que entre noviembre y enero, la zambombá recorrerá Málaga capital y numerosos municipios. Encarni y su familia arrancaron el 14 de noviembre con el Día del Flamenco en Divino Pastor. Continuarán el 22, llevando su zambombá a la terraza Pechá. El 23 celebrará una doble sesión infantil en el Edgar Neville. El 28 participará en el alumbrado del Distrito Málaga Este, mientras que el 29 actuará en Alhaurín de la Torre. El cierre de noviembre se dará el día 30 en el Hotel Only YOU.

En diciembre

El recorrido pasará por San Estanislao el 1, Alhaurín de la Torre. El Cortijo Los Chalanes vuelve a ser su casa un año más el día 7, y de nuevo el Edgar Neville con 'San Juan de Dios' el día 11. El 13 llegará el esperado Teatro Cervantes, fecha en la que decidieron pararse más de lo normal. Actuar en el gran templo de la cultura malagueña supone palabras mayores, pero a Encarni no le tiembla el pulso. Ella tiene la misma ilusión por cantarle a tres personas que a mil, y por eso ofrece 'Navidad con alma' como un regalo para todo el que lo disfrute.

Seguido de esto, se deberá ver por Fuengirola el 14. De nuevo en el Edgar Neville para la Gala Benéfica «La Flor de Málaga» el 17. Varias citas aun no tienen lugar, pero la cantante asegura que en Málaga los días 8 y 19, y en Antequera el 2, no faltarán los mantecados y el sentimiento navideño. La Pérgola también disfrutará de su artista el 23 de noviembre, y Alhaurín de la Torre volverá a hacerlo en la plaza de Los Regulares el 31. La última parada será ya en enero, el día 2, en Vélez-Málaga, donde despedirá oficialmente la Navidad desde la Plaza de la Constitución.

La mañana en el Málaga Palacio transcurrió entre risas, villancicos y conversaciones en las que intervinieron los patrocinadores de cada fecha, una pilar también esencial en cada encuentro marcado en el calendario. Entre otras novedades, Encarni no podía ocultar su expresión traviesa al contar que por primera vez llevará su zambombá a una boda. Sin duda, una mezcla poco habitual que demuestra la expansión y vigencia de este formato que es ya tan personal.

Y así, entre anécdotas, algún que otro ataque de tos y ese pellizco emocional que sólo aparece cuando algo se siente como un hogar, Encarni Navarro volvió a recordarle a Málaga que la Navidad no es solo que se enciendan las luces, sino también cuando alguien rasga una zambomba al son de la música. Su «familia zambombera» ya está lista para ser un año más, el medio para que grandes y pequeños escuchen villancicos antiguos y nuevos mientras que a la vez se recuerda, con una sonrisa, el eco de otras Navidades.

Al final, la sensación en aquella esquina, fue la misma que ella lleva años sembrando: que la Navidad, en esta tierra, se mantiene como una tradición profundamente humana. Algo que cabe en una zambomba y en un grupo que mediante un villancico se vuelve a casa cada invierno. Con Málaga extendida a sus pies y con diciembre asomándose por la ventana, Encarni cantó, acompañada de de ese acento en la á que no se negocia, un último villancico, mientras seguramente recordaba las tardes amasando tortas en casa de La Tadea y del Morralla.