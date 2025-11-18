Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Encarni Navarro vuelve a poner voz a la navidad malagueña

La cantante anuncia 22 fechas por la provincia para su zambombá con acento propio

Blanca Ramos-Noguera

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Es difícil imaginarse la Navidad malagueña sin tener de fondo el ronquido de una zambomba y sin unas palmas que le acompañen. Un año más ... Encarni Navarro presenta el calendario completo de su «Zambombá con acento en la á». Una gira que suma 22 fechas y que la artista define como un regalo y una alegría. Según la del Barrio de Huelin, no existen palabras para definir la emoción de que, una vez más, Málaga confíe en ella y en su «familia zambombera».

