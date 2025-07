Emoción, buena música y fiesta: un día en el Weekend Beach

El termómetro marcaba treinta grados en Torre del Mar, pero no era un impedimento para los más fanáticos. Desde antes de las siete de la ... tarde, cientos de personas esperaban ayer en cola con ganas de entrar al recinto del Weekend Beach Festival para conseguir la primera fila con el objetivo de ver de cerca a sus artistas favoritos. Los primeros asistentes no dudaron en acudir a recargar sus pulseras para refrescarse y coger fuerzas en las barras y foodtrucks del recinto del festival. Sabían que se avecinaba una noche larga con mucha música y llena de emociones.

En su segunda jornada, el Weekend Beach Festival reunía a grandes artistas en su cartel como Lori Meyers, un clásico infalible que no puede faltar en la playlist de los fans más indies y rockeros. Otro de los grandes nombres son los de Lia Kali o De La Rose, ambas figuras internacionales muy aclamadas por el público. No podía faltar en un día como este el popular Huecco ni uno de los referentes del rap nacional, Kase O. Para aportar buenas vibras y reggaeton, un estilo siempre presente en cualquier festival, el artista invitado era Kapo. El colombiano es una de las estrellas latinas del momento.

Gorras, gafas de sol, brillos, camisetas de fútbol, camisas florales, pantalones cortos, vestidos, outfits de todo tipo y gente de todas las edades. En el Weekend Beach Festival el dress code lo marca la comodidad y el estilo propio. Pero el complemento que a nadie le falta del público es la pulsera de entrada, este año de un radiante naranja, el pase mágico que abre las puertas a días de fiesta sin freno. Para muchos, también es un recuerdo inolvidable. Pablo, de 23 años, lleva viniendo al festival tres años y sigue repitiendo: «Vengo a pasar un buen rato con mis amigos y disfrutar de buena música».

En el Weekend Beach hay hueco para todo tipo de público. La variedad de géneros musicales y artistas es uno de los grandes alicientes de este evento que cumple diez años. Sin embargo, uno de los favoritos del público, sin ninguna duda, es la banda granadina Lori Meyers. María, de 32 años, no tuvo dudas a la hora de acudir al festival: «Son mi grupo favorito. No me lo pensé dos veces cuando salieron las entradas».

Miles de personas de todas partes de España acuden a esta cita imprescindible para los más festivaleros. Es el caso de Antonio, de 57 años, que viene expresamente desde Cazorla: «Me encantan los festivales. Llevo muchos años viendo a diferentes artistas. Me llama la atención del cartel Derby Motoreta's B.K, Rozalén y Estopa». En este ambiente tan diverso, no es raro encontrar a padres e hijos compartiendo una misma pasión por la música. La fusión generacional es parte de la esencia de este festival, que ha logrado conectar con todos los públicos, desde los más jóvenes hasta los más veteranos.

Y es que Torre del Mar vibraba al ritmo del Weekend Beach. La playa se convertía en un escenario natural donde la música parecía unirse al mar, creando una atmósfera única que invitaba a dejarse llevar. Entre las olas de sonido, se podía ver a los asistentes saltar, bailar, y cantar con la misma intensidad como si fuera la última noche del verano.

Música, emociones, calor, recuerdos y ganas de seguir. Así se vive un festival que, diez años después, sigue siendo una cita imprescindible del verano. A medida que la noche avanzaba, las estrellas no solo brillaban en el cielo, sino también sobre el escenario, mientras el festival seguía dejando huella en el corazón de todos los que allí se encontraban.