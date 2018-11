La MTV trae a España a Derulo, Guetta, Minaj y Janet Jackson La cantante de Trinidad y Tobago Nicki Minaj. / MTV Este domingo, el BEC de Barakaldo (Vizcaya) acogerá la gala de los Europe Music Awards | La cantante Rosalía está nominada a 'mejor artista local' EFE Barakaldo (Vizcaya) Sábado, 3 noviembre 2018, 11:37

El BEC de Barakaldo acogerá este domingo la gala de los Europe Music Awards (EMAs) en la que la joven Rosalía, nominada a 'mejor artista local', se subirá al mismo escenario que figuras consagradas de la música internacional como Janet Jackson, Nicki Minaj, Jason Derulo o David Guetta.

La 25 edición de la gala de los EMAs, extensión europea de los populares premios de la cadena televisiva MTV que se emitirá en directo a casi 180 países este domingo 4 de noviembre, permitirá ver sobre el escenario de BEC a artistas de talla internacional entre los que se ha colado Rosalía.

Por el mismo escenario que pisará la cantante catalana pasarán, entre otros, Janet Jackson, que este año ha sido galardonada con el premio 'Icono Global', la rapera Nicki Minaj, la banda británica Bastille y el dj y productor Marshmello y la cantante estadounidense Halsey.

Además, los nominados a 'Mejor Artista Alternativo', Panic! At the Disco, tocarán 'High hopes' de su nuevo disco, 'Pray for the wicked', la canadiense Alessia Cara cantará su nuevo single 'Trust me lonely' y el dúo estadounidense pop Jack & Jack interpretará su nueva canción 'No one compares to you'.

Las últimas actuaciones confirmadas para el espectáculo que se llevará a cabo en BEC han sido las del norteamericano Jason Derulo, el dj y productor discográfico francés David Guetta, la cantante pop Bebe Rexha y la banda femenina británica Little Mix.

La actriz y cantante Hailee Steinfeld, que está nominada a 'Mejor Artista Pop' junto a Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa y Shawn Mendes, será la presentadora de una gala en la que la actriz Lindsay Lohan y los actores Michael Peña y Diego Luna, entre otros, entregarán algunos de los premios.

En cuanto a los premios de esta edición, Camila Cabello es la artista más nominada con opción a llevarse el galardón en seis categorías, entre las que se incluyen 'Mejor Artista' y 'Mejor Vídeo' por 'Habanna' con Young Thug, tema que también está nominado en la categoría de 'Mejor Canción'.

Tras ella se sitúan en cuanto a número de nominaciones, con cinco, Ariana Grande, que opta a 'Mejor Artista' y 'Mejor Vídeo' y 'Mejor Canción' con 'No tears left to cry', y el rapero Post Malone, que también está nominado a 'Mejor Artista' y 'Mejor Canción' con 'Rockstar'.

El rapero canadiense Drake y la artista británica Dua Lipa, que también optan al premio 'Mejor Artista', han obtenido cuatro nominaciones, al igual que el canadiense Shawn Mendes, que en la pasada edición se llevó los premios al mejor artista y a la mejor canción.

Para el mejor artista revelación figuran como nominados la cantante y actriz estadounidense Hayley Kiyoko, Bazzi, Jessie Reyez, Anne-Marie y Cardy B, mientras que el premio al mejor artista de rock se lo disputan 5 Seconds Of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse y U2.

La gala también deja espacio a premios curiosos como el que se entregará al mejor look, para el que optan Cardi B, Dua Lipa, Migos, Nicki Minaj y Post Malone, o el que reconocerá a los mejores fans, con los seguidores de la banda coreana BTS, Camila Cabello, Selena Gomez, Shawn Mendes y Taylor Swift como aspirantes.

Además, este año, los MTV EMAs incluyen por primera vez el premio 'MTV EMA Generación del cambio', para poner en valor el trabajo de los jóvenes activistas, que se presentará durante la alfombra roja previa al espectáculo y para el que están nominados cinco jóvenes de Afganistán, Líbano, Reino Unido, Estados Unidos y Nigeria. EFE 1010054 jgc