Una dosis de felicidad con El Kanka

El malagueño le canta a 4.000 personas en su primer gran concierto en el Auditorio Municipal CLAUDIA SAN MARTÍN Domingo, 13 octubre 2019

¿Hay algo más malagueño que un espeto? Muchos dirán que sí, que claro, que están también los boquerones fritos, las biznagas o un mitad doble. Pero después de lo de anoche a esta lista de 'malagueñidades' hay que añadirle también una voz masculina, la de Juan Gómez, conocido ya mundialmente como El Kanka. Ayer se subió por primera vez al escenario del Auditorio Municipal para cantarle a sus malagueños de corazón con la mejor de las sonrisas.

Días antes del evento (con fecha patriótica) ya publicaba en sus redes sociales lo a gustito que estaba volviendo a su tierra, al sol de octubre y esperando un momento que, probablemente, sería uno de los más especiales de su carrera profesional. Desde luego, la música sólo puede traer cosas buenas y ayer este malagueño venía con una bolsa cargada de ilusión y melodías para bailar con, más que un público desconocido, un grupo muy grande de amigos. A estos miles de conocidos bailongos se les notaba tanto la alegría en la cara que ya vociferaban antes, incluso, de que El Kanka y su banda salieran a escena. Mario Martín, entre tantos corazones, reconocía que llevaba asistiendo a sus conciertos desde que tocaba en la tetería El Harén del centro de Málaga, es decir, hace ya algunos años, y que le hacía mucha ilusión ver a Juan cantándole a un público más numeroso del habitual.

Alrededor de 4.000 voces lanzaron un grito al aire acompañado de aplausos fervorosos cuando el artista apareció solo en escena con su guitarra al hombro. «Volar, lo que se dice volar, no vuelo», entonaba el malagueño para levantar las sonrisas (y los móviles) del auditorio bajo un foco de luz blanca que sí parecía hacerle volar. Los seis músicos que le acompañan habitualmente salieron poco a poco para unirse con sus instrumentos a una melodía que es difícil de borrar del subconsciente.

El entusiasmo seguía creciendo a medida que Gómez comenzaba a cantar sus letras, a cada cual más conocida entre el público y más pegadiza. Fue una ardua tarea no despegar los pies del suelo para armar el baile y, además, en el escenario tampoco estuvieron inertes ante tanta dosis de 'buen rollo'. Desde 2007 que Juan Gómez empieza a girar más profesionalmente ha llovido tanto que resulta difícil echar la vista atrás para hacer balance. Eso sí, cinco discos avalan un recorrido que no tiene desperdicio. Mario de Jaime, entre el auditorio, no dejó de sonreír en ningún momento balanceando su cuerpo al compás de las melodías. Su camiseta versaba un titular más de rock and roll: 'The Rolling Stone', pero las baladas poperas de El Kanka también le convencieron.

Realmente, no hubo tema que no se bailara, pero con 'A dieta de dietas' el público se esmeró más de lo habitual, porque privarse de la 'panceta en la ensalada' es, a veces, una tarea algo complicada. Sonó, incluso, la melodía de cumpleaños feliz por parte de los músicos. No era el cumpleaños del cantante, pero sí lo fue días atrás y, ¿por qué no celebrarlo ante tal marabunta de corazones desenfrenados y ávidos por la música? El público era bastante variado, todo hay que decirlo; desde grupos de amigos hasta familias con niños, un ejemplo más de que Kanka es para todos los gustos.

En esta ocasión, la grada del Auditorio no se abrió al público, y muchos decidieron sentarse en las escaleras del recinto cuando la música llevaba más de una hora resonando, cada uno donde pudo. A pesar de ello, Gómez no es uno de esos artistas que no conectan con sus fans; todo lo contrario, porque entre el público y la banda se creó un vínculo pocas veces visto. Todos sus temas más conocidos tuvieron cabida en esta noche veraniega de pleno octubre, Málaga no entiende de estaciones, y el cantante ya reconoció al principio del espectáculo que estaba «sudando como un pollo». Andalucía, con su canción que lleva el mismo nombre, estuvo muy presente durante el espectáculo, también con la llegada a escena del granadino El Jose, cantautor con una voz más que peculiar.

Qué poquito esfuerzo costó explicarle al público entregado las 'Instrucciones para bailar un vals', porque rápidamente se dispuso a balancearse en parejas siguiendo el ritmo de las canción. El Kanka fue presentando entre canción y canción a su banda de la mejor forma que sabe, con rima consonante y mucho salero. Para acabar se coló en esta noche tan especial 'Qué bello es vivir', una señal extra para apreciar el instante y ser felices con la mejor de las sensaciones: La que produce la música.