Un dinosaurio vuelve a dominar la tierra en Starlite

Veinte minutos de espera para un ser andrógino y excepcional que en 70 minutos de concierto (uno por cada año de vida) demostró que los rockeros de verdad están asegurados contra incendios. Semejante duración, inusual en un artista de su trayectoria, fue suficiente para dejar al público de Marbella (que estuvo cerca de llenar el aforo) satisfecho e incluso con síntomas de agotamiento, y esto va para los que le siguen desde los primeros años de 'Sweet emotion' (que sirvió de bienvenida) y para quienes que le descubrimos con 'Get a grip', allá por 1993. Ya ha superado las peores adicciones, una hepatitis por compartir lo que no se debe, el recuerdo de haber sufrido amnesia y millones de líos en giras imposibles. Ahora dice que solo está enganchado a la adrenalina y que esa es su droga dura. Con todo, seguirle el ritmo es una hazaña y la emoción al verle no solo podía palparse sino también escucharse: en el escenario, tres micrófonos apuntaban a las primeras filas para registrar esta experiencia sobrenatural del Starlite que consiste en ver un dinosaurio a dos metros de distancia.

Después de un mesiánico vídeo con citas suyas y poses fulminantes, Tyler apareció en el escenario con mucho lío: primero agarraba su icónico pie de micro con pañuelo, y luego empezó a repartir maletas que él mismo ha diseñado y que vende en exclusiva este festival. Se nos presentó vestido de blanco, con un chaleco de cuero a medida, uñas pintadas, estructura ósea envidiable, pelo nutrido con postizos y suficientes joyas y alhajas en lo alto como para montar él solito un puesto en el mercadillo. En su primera intervención ya exigió a todo el mundo que no ocupara sus asientos; obedientes, permanecimos de pie toda la noche. Menos atendida fue su petición de no grabar y por supuesto de no subir a Youtube. Por nuestra parte podemos decir que la limitación de medios gráficos fue muy estricta por órdenes directas de su oficina.

En la segunda canción pudimos cantar 'Cryin' y poco después nos dimos cuenta de que estábamos ante un recital de versiones. Lo más grande es que no importa a quién pertenece lo que canta Steven Tyler porque siempre tenemos la certeza de estar ante algo suyo. Ahora su voz suena cada vez más rota, y eso le sienta muy bien. Mantiene la impresión. Al final de 'Jaded', él mismo miraba su reloj para medir una nota que salió hecha un grito de esa boca prodigiosa, manteniendo al alza unos agudos suficientes como para quebrar las copas de Moët de la Vip Box. Por si no fuera suficiente, sacó un megáfono en 'We're All Somebody From Somewhere', segunda y última concesión a su trayectoria en solitario junto a 'Only heaven'. No fueron desde luego las dos más coreadas, pero ayudó a que nos fijáramos más en este espectáculo que es solo él en movimiento.

El éxtasis llegaría con historias de Aerosmith como 'Dream On', con él tocando en una estructura de piano blanco que en realidad era un órgano, o 'Janie's Got a Gun', introducida con él a solas frente a un sintetizador (se saltó 'Pink' que sí tocó en el Teatro Real de Madrid, una lástima). También relució todo lo dedicado a lo ajeno como dos de los Beatles, 'Come together' y 'I'm down', o una deslumbrante 'Piece of my heart', canción que según dijo escuchó por primera vez en la radio, quizá en la mítica versión de Janis Joplin. Todo sonaba portentoso gracias a The Loving Mary Band formada por seis músicos de un origen más country pero que mantenía intacta la fórmula del rock. Tyler fingió un orgasmo en 'Living on the Edge' y pasó de atender una pancarta mostrada con insistencia alguien del público, donde le pedía ayuda para una petición de matrimonio. Mejor así, manteniendo el espíritu del glam. Después de presentar a la banda y sin dejar de moverse y animarnos en todo momento, emprendió el bis de este corto pero intenso trayecto con dos 'riffs' enormes: 'Walk this way' y 'Whole Lotta Love', de Led Zeppelin. Todo el concierto en general se basó en una sencilla pero efectiva premisa: cuando un artista se lo pasa bien sobre el escenario, el público también disfruta. Lo que ocurre es que no podríamos asegurar quién de los dos se lo pasó mejor.