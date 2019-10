Diana Navarro regala su voz en una cena benéfica en Navidad Diana Navarro presentó la cena benéfica junto a Jorge González en el Málaga Palacio. / Francis Silva La cantante y el Málaga Palacio recaudan fondos el 4 de enero para la investigación oncológica de IOM y las Hermanas Filipenses REGINA SOTORRÍO Miércoles, 9 octubre 2019, 15:41

«Es el mejor regalo de Reyes, solidario y divertido», asegura Diana Navarro. El 'paquete' incluye una cena de gala con un recital íntimo y exclusivo, para poco más de cien personas, por 125 euros en el AC Málaga Palacio. La cantante malagueña pone una vez más su voz al servicio de una causa benéfica en alianza con el hotel que dirige Jorge González. Será el 4 de enero (21.00 horas), como previa a la mágica noche de Reyes, y con un fin concreto: recaudar fondos para la investigación oncológica que lidera el doctor Emilio Alba en la Asociación para la Investigación Oncológica en Málaga (IOM) y para la labor social que realizan las Hermanas Filipenses con menores de edad en familias con dificultades.

«Que nadie se lo pierda. Si te gusta Diana Navarro vas a vivir una experiencia única.Si no la conoces, te vas a enamorar de Diana Navarro. Y si aún queda alguien a quien no le guste, cuando la vea con esa cercanía se va a hacer fan de ella«, garantizó Jorge González, que alabó la »generosidad« de la cantante. La proximidad es, precisamente, la clave de esta propuesta, »es la marca que nos define«. Acostumbrada a teatros y grandes aforos, Diana Navarro actuará a escasos metros del público y en formato acústico.

La malagueña promete sorprender con su nuevo disco, 'Inesperado', a la venta el 1 de noviembre

Será una cena-recital «con muchas sorpresas». Le acompañará como invitada su hermana Encarni Navarro y «algunos artistas más que no vamos a adelantar». Además, se subastarán vestidos y mantones que forman parte de su trayectoria. Será, como ella mismo lo definió, «un concierto boutique».

En él, Diana Navarro presentará casi en primicia las canciones de su nuevo disco, recién salido de fábrica para entonces. 'Inesperado' se pone a la venta el 1 de noviembre, un álbum en el que como su nombre indica «no te esperas lo que vas a escuchar». El adelanto de 'Encrucijada', la copla trap en la que versiona a Marifé de Triana, es la prueba. «La hice para ofrecer a mis sobrinos una forma poética de escuchar música trap. Las letras del trap no me gustan nada y cuando hice a Marifé de Triana en 'Tu cara me suena' pensé que eso lo tenían que oír», argumenta. En el disco se desliza otra versión que no dejará indiferente, una seguiriya de El Marruro con una base electrónica. «Es uno de los cantes más difíciles que he hecho», reconoció. El resto serán canciones inéditas con «diferentes ambientes musicales y emociones hechas poesía». Siempre con guiños a la copla, el flamenco y la saeta. «Esas son mis bases», concluye.