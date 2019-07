Diana Navarro: «Quería que mis sobrinos escuchasen poesía con base trap» Diana Navarro, en una foto reciente subida a sus redes sociales. La cantante malagueña se atreve con una versión trap de la copla 'Encrucijada' de Marifé de Triana. «Cuando la imité en 'Tu cara me suena' buscando un color de voz me salió el rap inesperadamente», explica REGINA SOTORRÍO Martes, 23 julio 2019, 12:02

Dice que siempre ha sido así, que la tradición musical se ha fusionado en su garganta con todo tipo de bases desde que empezó su carrera. Pero este ha sido, sin duda, su paso más 'Inesperado'. Y ese es, justamente, el título del disco que verá la luz en otoño. En el primer avance del álbum, Diana Navarro se atreve con una versión trap de la copla 'Encrucijada' de Marifé de Triana. Quería contrarrestar con un toque de poesía esas letras del trap que le «horrorizan» y que sus sobrinos (y buena parte de la juventud) escuchan constantemente. Es lo que ella llama #Neocoplaflamencasinfoelectrónica. El 8 de diciembre lo presenta en directo en el Teatro Cervantes.

¿Por qué este giro tan drástico?

Bueno más que drástico lo veo 'Inesperado', por eso el disco se llama así, porque no te esperas poder escuchar mi voz en tantos estilos diferentes. Me he acercado a este género porque mis sobrinos escuchan trap y la mayoría de las letras me horrorizan, aunque los ambientes y tempos que se utilizan me parecen muy interesantes. Quería que escuchasen poesía con base trap. Llevaba unos años dándole vueltas a cómo hacerlo y en enero del 2018 cuando imité a Marifé de Triana en 'Tu cara me suena' buscando un color de voz y una forma diferente para llegar al personaje me salió el rap inesperadamente. Así escuchan poesía y copla.

¿Se puede ser una coplera trap?

No lo sé. Yo soy Diana Navarro y fusiono mi tradición musical con todo tipo de bases. De ahí este concepto que puede definir un poco lo que hago #Neocoplaflamencasinfoelectrónica. Pero lo que soy es una cantante y compositora que algún día desea ser actriz y trabaja incansablemente para evolucionar y dar lo mejor al público.

¿Le preocupa que no entiendan este acercamiento a ritmos, en principio, tan alejados del flamenco?

La verdad es que no, porque todo lo hago con mucho respeto y no he dejado de ser yo en ningún momento. Si escuchas la canción 'a capella' son unos tangos aflamencados y siempre tengo mi personalidad, aunque la música sea diferente a lo que haya podido abarcar en otros discos.

El título 'Inesperado' suena a declaración de intenciones. ¿Todo será así de sorprendente en el nuevo disco?

Eso espero. Los once temas que lo forman me han hecho crecer y sentir que sigo en mi mejor momento. Ojalá así lo veáis los demás.

Es imposible no pensar en Rosalía al escucharle. ¿Ha sido una referencia?

Creo que es una gran artista, pero mis referencias son anteriores. Para la parte rap han sido Beatriz Luengo, que hacía trap en España desde hace 10 años pero nadie la entendió en ese momento; el Chojin, con el que he colaborado y creo que es uno de los mejores raperos que hay; y La Mala Rodríguez, que desde que coincidí en el programa de TVE 'No disparen al pianista' me fascinó. Y en la parte aflamencada, Marifé de Triana.