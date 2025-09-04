Daniel Casares: «El duende surge de un equilibrio entre el trabajo diario y ese momento creativo inesperado»

Por su sensibilidad, fuerza y talento, Daniel Casares es por derecho una de las grandes figuras actuales de la guitarra flamenca. El guitarrista de Estepona ... se ha labrado un gran prestigio musical que trasciende los límites del flamenco, trazando puentes con otros estilos como el fado, en su disco al alimón con Cuca Roseta, y otras disciplinas artísticas como el cine, con su guitarra presente en las bandas sonoras de algunas de las películas más importantes del cine español reciente, como 'Tarde para la ira'.

Este jueves 11 de septiembre participa en la cuarta edición del Pepe Romero Guitar Festival Málaga, en un espacio tan emblemático como la plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro, donde ofrecerá un programa nuevo a dos guitarras, titulado «El poder de lo sutil».

En la siguiente entrevista, Daniel Casares profundiza en las claves de su arte, detalla el estrecho vínculo emocional que le une al festival y ofrece algunas pinceladas de sus nuevos proyectos.

¿Qué supone actuar en uno de los festivales de guitarra más importantes del momento, como es Pepe Romero Guitar Festival?

Como otras veces en las que ya he estado, supone un gran placer, un profundo agradecimiento, y también un reto enorme. Es un festival que aglutina a lo mejor de la guitarra actual y de sus diversos géneros. Atesoro muchos buenos recuerdos de este festival, como cuando interpreté el 'Concierto de Aranjuez' en el Castillo de Gibralfaro, con el maestro Pepe Romero en primera fila; o mi primera actuación del festival en el Teatro Echegaray, en la que Pepe Romero se levantó para darme un abrazo. Cada vez que recibo una llamada de este festival, para mí es una ilusión enorme, y acudo con todas mis ganas.

En tu concierto del próximo 11 de septiembre ofrecerás un nuevo programa a dos guitarras, 'El poder de lo sutil'. ¿Qué va a ofrecer al público del festival?

Mis nuevas composiciones, que publicaré dentro de unos meses, con un formato muy íntimo. A dos guitarras, con Julián Bedmar en el acompañamiento. Pondremos en valor el instrumento: ya que es un festival arraigado en la guitarra, apostamos por este formato para presentar temas completamente nuevos. No será un recital alejado del flamenco, pero sí tendrá un punto más musical, abierto y cinematográfico. Como el flamenco es tan versátil, me da la capacidad de realizar este tipo de composiciones.

Además de la técnica, la guitarra flamenca cuenta con una dimensión inasible, el duende. ¿Es posible trabajarlo al igual que la técnica? ¿O sólo puede surgir de forma espontánea en instantes concretos?

La guitarra es un instrumento que exige mantener un contacto diario. Sino fuera así, sería imposible que cualquiera de mis compañeros en este festival o yo pudieramos dar un concierto, sin un nivel importante de trabajo para desarrollar y perfeccionar la técnica. Este aspecto es innegociable. A partir de aquí, podemos ponernos místicos, románticos e inspirados. Ese esfuerzo diario y ese trabajo con la técnica favorece a ese momento en el que aparece el duende. Si tienes una buena técnica, un contacto diario con el instrumento, una buena relación con él pese a todas las exigencias, es cuando llegan las musas y viene ese momento de duende. Normalmente aparece cuando menos lo prevees. Pero tienes que estar preparado para desarrollar ese momento de máxima lucidez cuando llega. Es un equilibrio de ambas cosas: del trabajo diario y de ese momento creativo inesperado.

Dentro de tu producción discográfica, tu guitarra ha estado presente en la partitura de las bandas sonoras de algunas de las películas más emblemáticas del cine español reciente. ¿Tienes algún proyecto en vista relacionado con el séptimo arte?

Sí, y me encantaría contártelo, pero no sé si puedo aún (risas). Es un proyecto muy interesante, en el que estoy aprendiendo muchísimo. Me tiene muy ilusionado. Falta muy poco para que podamos hablar de él (risas).

A pesar de tu juventud, ya has logrado un hito tan emblemático como contar con una plaza a tu nombre en Estepona, tu localidad de origen...

Fue todo un privilegio. Mi pueblo y todo su equipo de gobierno me tratan de forma increíble. Ya me hicieron hijo predilecto hace unos años, y el pasado abril inauguraron una plaza con mi nombre. No sé si me lo merezco, pero este homenaje lo convertiré en agradecimiento y en llevar el nombre de Estepona hasta lo más alto que pueda. Me siento muy agradecido, y muy privilegiado. ¡Viva Estepona!

Según me comentan, celebrarás tu boda justo el día después de tu concierto en Pepe Romero Guitar Festival. Entiendo que la del 11 de septiembre será una noche muy especial, ¿verdad?

(Risas). Exactamente: al día siguiente me caso, después de 25 años de relación con mi mujer, con quien tengo una hija de 12 años. De hecho, me llamo Vicente Coves (organizador del festival) para actuar el dia 12 y le dije: «Vicente, lo tenemos que cambiar» (Risas). Será una noche muy especial y emotiva, con los sentimientos a flor de piel, viviendo una situación personal muy agradable e ilusionante. Todos esos sentimientos sonarán en ese concierto, sin duda.

Figuras de primer nivel en entornos emblemáticos

Pepe Romero (Málaga, 1944), hijo de Celedonio Romero y Angelita Gallego y hermano de los grandísimos guitarristas Celín y Ángel Romero, es uno de los guitarristas más importantes de la historia. Su musicalidad y técnica sin igual hizo que los grandes compositores del momento como Joaquín Rodrigo, Federico Moreno-Torroba, Morton Gould y tantos otros compusieran obras claves para la guitarra española inspirados por él. Estas composiciones, sus épicas e innumerables grabaciones y los más de 15.000 conciertos que ha ofrecido en su carrera, hacen que sea considerado uno de los músicos más importantes y determinantes dentro de la historia de la música universal, siendo uno de los nombres que más fuerte y alto han llevado y llevarán a Málaga por el mundo entero.

Pepe Romero Guitar Festival Málaga llega plenamente consolidado a su cuarta edición como una cita musical de referencia dentro del calendario internacional de eventos dedicados a la guitarra, siempre con éxito total de público llenando los espacios. Un año más, su programación muestra a algunas de las figuras más relevantes de este instrumento, actuando en entornos emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro, el Teatro Cervantes o el Patio de Surtidores de la Alcazaba de Málaga.

La European Guitar Foundation, entidad presidida por el concertista y gestor cultural de prestigio internacional Vicente Coves, con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y Fundación Alhambra Guitarras, entre otros sponsors, organiza esta cita musical que este año amplía su número de actuaciones hasta sumar 16 conciertos. La European Guitar Foundation es responsable de eventos de éxito internacional en la guitarra como son el Festival Internacional de la Guitarra de Granada con nueve ediciones, el Antonio Marin Guitar Building Competition con ocho ediciones o el Festival Joaquin Rodrigo de Madrid, que comenzará en octubre de este año.

Como mencionamos al inicio del artículo, el jueves 11 de septiembre en la Plaza de Armas del Castillo de Gifralfaro, Daniel Casares, uno de los grandes nombres de la guitarra flamenca, ofrecerá un programa nuevo a dos guitarras, titulado «El poder de lo sutíl».

Alejandro Hurtado y Patricia Guerrero se subirán al escenario de la sala María Cristina de la Fundación Unicaja el viernes 12, una suma de talantos que supondrá todo un acontecimiento para el festival.

José Miguel Moreno, maestro absoluto en la interpretación en instrumentos históricos de cuerda pulsada, dedicará su concierto a la guitarra barroca y el laúd barroco en España y Alemania el sábado 13 de septiembre en la Alcazaba de Málaga.

El domingo 14 de septiembre en la Fundación Unicaja el festival adquirirá un talante internacional con la presencia de Sohta Nakabayashi, ganador de más de 20 premios internacionales, y considerado uno de los jóvenes valores de la guitarra española.

El jueves 18 de septiembre continuarán los 'Trasnoches Flamencos' del festival con la presencia del guitarrista Joni Jiménez, ganador el año pasado del prestigioso premio Bordón Minero del Concurso de Cante de Las Minas, y el cantaor Antonio Reyes.

Álvaro Toscano será otro de los jóvenes talentos de la guitarra española presentes en el festival, con una actuación en la Alcazaba de Málaga el viernes 19 en la que realizará un recorrido 'De Iberia de Albéniz a los Ojos Verdes de Quiroga'.

La Orquesta Plectro de Córdoba continuará el festival el sábado 20. Formada por una treintena de jóvenes músicos, en su concierto contará con el gran guitarrista flamenco Paco Serrano como solista en un programa que, además del flamenco, tocará el pasadoble y el tango con unos arreglos de una belleza y exquisitez únicas. La soprano Nerea Elorriaga actuará como artista invitada.

Igor Klokov, galardonado en el Certamen Internacional Andrés Segovia de La Herradura, dará continuidad al apartado de los jóvenes maestros de la guitarra el domingo 21 de septiembre en la Fundación Unicaja.

La Orquesta de Guitarras de Madrid ofrecerá el jueves 25 un bellísimo programa en el que la guitarra alcanzará su máxima belleza conjugando el sonido de cada una de ellas en una gran guitarra al servicio de la música de autores como Mozart, Haendel y Sakamoto.

La brillante carrera del guitarrista Fernando Espí se asienta en una innata sensibilidad musical unida a una sólida formación técnica. En su concierto del viernes 26 en el festival recorrerá autores y obras como Rodrigo, Turina, Falla, Torroba y La Traviata.

El 27 de septiembre viviremos una noche especial. Segundo Falcón, lllamado «el Pavarotti del flamenco»; Manolo Franco, una de las guitarras más importantes de los últimos 50 años; Paco Jarana, uno de los valores más importantes del flamenco por su maravilloso toque y su maestría compositiva; y Luisa Palicio, una de las bailaoras más importantes de la actualidad, protagonizarán un espectáculo para recordar especialmente preparado para esta edición del IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga.

Ozberk Miraç Sangül cerrará el apartado de jóvenes maestros de la guitarra española el domingo 28 de septiembre, mostrando su virtuosismo, sensibilidad, vértigo y dulzura.

Y el cierre estelar del festival, como no podría ser de otra manera, corresponderá a Pepe Romero, la leyenda viva de la guitarra que da nombre al festival. El martes 30 protagonizará un concierto histórico en el Teatro Cervantes, celebrando el centenario de 'El Amor Brujo' junto a la cantaora Esperanza Fernández, el tenor Jakob Romero Kressin, y la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José María Moreno. Un broche para una edición para el recuerdo.