Dani Fernández actuará en Marenostrum Fuengirola en su primera gira por grandes recintos

'La Insurrección Tour' hará parada en la provincia el 4 de julio de 2026

SUR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:57

Marenostrum Fuengirola será una de las ubicaciones elegidas por el cantante Dani Fernández para su primera gira de grandes recintos, bajo el nombre 'La Insurrección ... Tour'. Así, el público malagueño podrá disfrutar del talento del artista castellano manchego el próximo 4 de julio de 2026. Las entradas saldrán a la venta este jueves 20 noviembre a las 17.00 horas en la página oficial de Marenostrum.

