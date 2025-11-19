Dani Fernández actuará en Marenostrum Fuengirola en su primera gira por grandes recintos

Marenostrum Fuengirola será una de las ubicaciones elegidas por el cantante Dani Fernández para su primera gira de grandes recintos, bajo el nombre 'La Insurrección ... Tour'. Así, el público malagueño podrá disfrutar del talento del artista castellano manchego el próximo 4 de julio de 2026. Las entradas saldrán a la venta este jueves 20 noviembre a las 17.00 horas en la página oficial de Marenostrum.

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español, Dani Fernández se embarcará en un periplo musical que lo llevará a algunos de los escenarios más emblemáticos del país. Un tour que se cierra a los pocos días de que el artista se alzara con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por La Jauría y Mejor Colaboración por «Y si lo hacemos», junto a Valeria Castro) reafirmando así el reconocimiento de la industria musical.

'La Insurrección Tour', con producción de Mapache Music y The Music Republic, se presenta como «una declaración de intenciones, un punto de inflexión». «Nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino consciente. Un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante», destaca la organización.

Se trata de un nuevo proyecto que llega en el mejor momento de la carrera de Dani Fernández. Su álbum La Jauría entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, alcanzó 238 millones de streams y ya es disco de oro. Sus singles «Todo Cambia» y «Me has invitado a bailar» han logrado dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país. Su documental «Todo cambia» triunfó en cines y se ha consolidado en plataformas. En su gira anterior colgó el sold out en todas las fechas vendiendo más de 70.000 entradas, incluyendo dos Movistar Arena (Madrid).

Con este nuevo anuncio, Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con dieciocho eventos anunciados, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Medina Azahara (22/05); Fulanita Fest (30/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Aitana (19/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); Dani Fernández (04/07); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Underworld Live (08/08); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).