Rigoberta lo somos todas

'Jesucrista superstar' predica «por fin» en Málaga su mensaje de amor, diversión y empoderamiento en un concierto con la sorpresa de Luz Casal y el susto de un desmayo entre el público

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:11

Comenta

Sucedió cuatro meses después de lo previsto y en otro escenario de la ciudad, pero 'Jesucrista superstar' predicó «por fin» su mensaje de amor, diversión ... y empoderamiento femenino en Málaga. Tras cancelar su concierto de verano en el Málaga Forum (dicen que por no vender lo suficiente) Rigoberta Bandini agotó hace ya semanas las entradas para su regreso a la Sala París 15. Unas 3.000 personas que anoche bailaron con ella, cantaron con ella y se vinieron arriba con ella. Porque, si «Pamela Anderson lo somos todas», como enarbola con orgullo en uno de sus temas más celebrados, Rigoberta Bandini también.

