Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Del Albaicín a Marte pasando por Cádiz: María del Tango y su fuego flamenco

La Molinera de Caniles entrega su alma en Sala Marte presentando Los Caminos del Corazón, la primera gira en solitario de esta flamenca entre dos mundos. Tradición y experimentación vanguardista recibieron abrazadas el desgarro de la vida, de lo humano y lo divino, bombeando luz a borbotones

Sebastián Arteaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:13

Comenta

Que en ocasiones se producen situaciones dignas de película o de relato es algo que ya nadie duda a estas alturas, dados los peregrinos tiempos ... que nos ha tocado vivir, en los que parecemos estar curados de espanto. La ironía, no obstante, regala a veces poesía para quien agudice la percepción. Y es que no pudo ser otro día sino en el deseado «puente de la Constitución», cuando una artista que vive en Cádiz precisamente constituyera un puente que alegró el corazón de muchos. Fruto del azar, sí, pero también de la magia de María Esperanza García Martínez, de María del Tango. Un hada. También una bruja. De seguro, un bellísimo embrujo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Un muerto en un accidente múltiple que obliga a cortar la autovía en Marbella
  4. 4 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  5. 5 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  6. 6 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Del Albaicín a Marte pasando por Cádiz: María del Tango y su fuego flamenco

Del Albaicín a Marte pasando por Cádiz: María del Tango y su fuego flamenco