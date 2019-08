Oh See! y Chanquete World, dos fiestas de la música para despedir el verano El Oh! See Fest repite en el Auditorio tras agotar las entradas en su primera edición. / Javier Rosa Love of Lesbian, Viva Suecia y C. Tangana en Málaga y Macaco, El Canijo de Jerez y Nach en Nerja cierran la temporada festivalera el 13 y 14 de septiembre REGINA SOTORRÍO Sábado, 24 agosto 2019, 00:12

La temporada veraniega de festivales se despide en Málaga por partida doble. El fin de semana del 13 y 14 de septiembre coinciden de nuevo en la provincia las dos últimas citas musicales multitudinarias, en la capital y en Nerja. El Oh, See! Fest vuelve por segundo año al Auditorio Municipal de Málaga con una propuesta de corte indie -aunque con excepciones-, mientras el Chanquete World encara su cuarta edición en la arena del Playazo con la música del buen rollo por bandera.

El Oh See! se consolida como el único festival de verano en la ciudad y multiplica su apuesta: esta vez serán dos días, el 13 y 14 de septiembre. Mantiene la filosofía de conciertos diurnos, con zona de restauración, sin agobios (7.000 personas en un recinto en el que caben 12.000) y con una alternativa para los más pequeños con las entradas Oh! Kids (para niños de entre 4 y 12 años, con talleres desde las 17.00 hasta las 00.00 horas. 25 euros más gastos).

Ya se han agotado los abonos VIP y se ha ocupado el 70% del aforo para escuchar en directo a veteranos del indie junto con jóvenes artistas que despuntan. El viernes 13 la música empieza a las 18.00 horas con el sexteto femenino Las Chillers. En la jornada de apertura comparten cartel el trapero C. Tangana, el grupo revelación Morgan y los roqueros Despistaos y Sidecars. Cierra la noche el infalible electropop de La Casa Azul.

El sábado la fiesta comienza a las 14.00 horas con Ballena, el grupo indie malagueño formado por miembros de Fila India, Modo Bélica y Negroazulado que sorprendieron con su debut, 'Navarone'. La nota local la completa un par de horas después la veteranía powerpop de Airbag. Y de años en los escenarios sabe de sobra Love of Lesbian, cabeza de cartel en esta recta final junto a Viva Suecia, Zahara, 091, La M.O.D.A. y los jóvenes talentos de Delaporte y Carolina Durante.

Como novedad en esta segunda edición, la música en directo no parará: Nita Deframe pinchará en los descansos de bandas para crear una experiencia 'non stop'. El abono para los dos días tiene un precio de 49,50 (gastos incluidos) y aún quedan entradas sueltas para el viernes a 33 euros (gastos incluidos).

Los datos del Oh! See Fecha 13 y 14 de septiembre. Lugar Auditorio Municipal de Málaga, en el Cortijo de Torres. Cartel Love of Lesbian, Viva Suecia, Zahara, C. Tangana, La Casa Azul, 091, La M.O.D.A., Sidecars, Delaporte, Carolina Durante, Airbag, Ballena, Las Chillers. Entradas Abono a 49,50 euros (gastos influidos) en la página web de Oh! See Fest .

Ese mismo sábado 14 vuelve el Chanquete World Music al Playazo de Nerja. Energía positiva y ganas de pasarlo bien son las cartas de este festival, con artistas que se destacan por sus directos divertidos y con buen rollo; además de un entorno que permite disfrutar de uno de los últimos fines de semana de playa en la Costa (con entradas que dan la opción de pernoctar hasta dos noches en el cámping).

Desde las 16.00 hasta las 06.00 horas habrá actividad en el escenario. Macaco encabeza el cartel de esta cita que se mueve entre el rap de Nach, Triple XXX y Natos y Waor, y el flamenco rock de El Canijo de Jerez y Miguel Campello.

Locoplaya, DJ Nano, Trashtucada y Les Castizos mantienen alto el nivel de la fiesta hasta bien entrada la madrugada. Las entradas están a la venta desde 31,90 (gastos incluidos).