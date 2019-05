091, La Casa Azul, Zahara y Morgan, en el cartel de la segunda edición del Oh, See! Fest La segunda edición tendrá lugar en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres SUR Miércoles, 22 mayo 2019, 17:20

El festival de música de Málaga, Oh, See! Fest ha anunciado el cartel completo para su segunda edición en 2019 con dieciséis bandas nacionales. En concreto, Love of Lesbian, 091, Viva Suecia, Sidecars, C. Tangana, La Casa Azul, La M.O.D.A., Zahara, Carolina Durante, Morgan, Despistaos, Airbag, Delaporte, Las Chillers, Ballena y 2Frames formarán parte de un cartel que se extenderá del 13 al 14 de septiembre en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

A cuatro meses del certamen, ya se han vendido un 40% de las entradas. El formato del festival mantendrá su espíritu diurno, y 7.000 personas podrán disfrutar desde las 17.00 horas del viernes 13 y desde las 13.00 horas del 14 de septiembre, de una selección musical marcada por la actualidad y carácter indie. Además, en esta edición la música no parará entre las actuaciones, los Djs 2FRAMES estarán pinchando en los descansos entre grupo y grupo desde las alturas para crear una experiencia non stop.

El festival malagueño además, apuesta de nuevo por el público más joven dedicando un espacio exclusivo para ellos: Oh Kids!, donde los festivaleros más pequeños, de entre 4 a 12 años, podrán realizar diferentes actividades, talleres y encuentros con artistas durante el sábado 14 de septiembre de 17.00 a 23.30 horas por 25 euros más gastos con la merienda y la cena incluida según sus propios gustos. En Oh, Kids! vivirán el festival por todo lo alto.

Las madres y padres que no opten por el espacio Oh, Kids!, tienen la posibilidad de adquirir una entrada general para niños de 11 a 16 años por 20 euros más gastos para los dos días. Los menores de 12 años tienen la entrada gratuita.