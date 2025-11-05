Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

10 de noviembre. 19 horas

Carlos Ares, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo

El artista gallego, considerado una de las voces más personales del pop español, pasará el lunes por la Sala Fundación Unicaja María Cristina a las 19 horas

SUR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:54

Carlos Ares es una de las voces más personales y prometedoras del pop alternativo en español. Compositor, productor y multinstrumentista, el artista gallego ha conseguido ... aunar sutileza y riesgo en una propuesta que huye de los clichés y apuesta por la emoción. El próximo lunes, 10 de noviembre, a las 19 horas, protagonizará una nueva cita del ciclo Suena SUR, organizado por Diario SUR y la Fundación Unicaja en la Sala Fundación Unicaja María Cristina (Marqués de Valdecañas, 2). La entrada es libre hasta completar aforo.

