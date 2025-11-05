Carlos Ares, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo

Carlos Ares es una de las voces más personales y prometedoras del pop alternativo en español. Compositor, productor y multinstrumentista, el artista gallego ha conseguido ... aunar sutileza y riesgo en una propuesta que huye de los clichés y apuesta por la emoción. El próximo lunes, 10 de noviembre, a las 19 horas, protagonizará una nueva cita del ciclo Suena SUR, organizado por Diario SUR y la Fundación Unicaja en la Sala Fundación Unicaja María Cristina (Marqués de Valdecañas, 2). La entrada es libre hasta completar aforo.

El formato de Suena SUR, una combinación de entrevista y concierto acústico, permite al público descubrir a los artistas desde la cercanía en un entorno íntimo y elegante. Ares ofrecerá algunas de sus canciones más conocidas y avanzará parte de su nuevo repertorio, acompañado únicamente de su guitarra y su voz.

Madurez compositiva

Nacido en A Coruña, debutó con apenas dieciocho años y pronto llamó la atención por su madurez compositiva y su manera de entender la producción musical, cuidada hasta el mínimo detalle. Su último disco, 'La boca del lobo', lo ha consolidado entre los nombres más interesantes de la nueva escena pop en español, gracias a canciones como 'Días de perros' o 'Importante', que alternan texturas electrónicas, guitarras atmosféricas y una sensibilidad poética muy particular.

Ares ha trabajado también como compositor y productor para otros artistas como Natalia Lacunza, Paula Cendejas o Alba Reche y se ha convertido en un referente de la nueva ola de autores que conciben la música como un proceso integral, en el que sonido, estética y mensaje dialogan en un mismo plano.

Su primer trabajo, 'Peregrino' (2024), señalaba ya ese camino: un álbum conceptual en el que exploraba la identidad, la distancia y el paso del tiempo con una voz delicadísima y un tratamiento sonoro que bebe del folk, el pop británico y la electrónica ambiental. En directo, su propuesta mostró una nueva dimensión envolvente y cargada de verdad.

Para Ares, la música es una forma de contar lo que no cabe en las palabras. Esa búsqueda constante es la que lo trae ahora a Málaga, dentro de un ciclo que ya ha contado con nombres como Quique González, El Kanka, La Mala Rodríguez o Depedro, y que se ha consolidado como una de las experiencias musicales más singulares de la ciudad.