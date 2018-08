Brisa Fenoy: «Mi vida no tendría sentido si no luchase por cambiar un poco las cosas» Fenoy, el martes en el Real de la feria. La algecireña actúa este jueves en Starlite VICTORIA BUSTAMANTE Miércoles, 15 agosto 2018, 16:25

Compositora, cantante modelo y productora, Brisa Fenoy se catapultó a la fama en febrero de este año por componer el éxito de 'Lo malo', interpretado por Ana Guerra y Aitana de Operación Triunfo. Pero Fenoy ha sabido aprovechar la oportunidad y no para de cosechar éxitos. La invitada la pasada noche del concurso MálagaCrea se compara con los finalistas: «La verdad que yo también estoy empezando de alguna forma, me siento igual que ellos». «Todos estamos participando en un concurso que es la industria musical, el negocio y me siento muy agradecida». La algecireña recuerda que el dj que la acompañaba fue de la banda que ganó el mismo concurso hace dos años.

Desde los 8 años estudió conservatorio y empezó a componer a los 12. Con 15 cantaba un estilo pop rock con algo de jazz y fue entonces cuando la eligieron para cantar con una banda en la Playa de la Concha de Algeciras. Mira atrás con cariño a esos comienzos y recuerda, emocionada, que una de sus primeras entrevistas fue para SUR.

Ahora viene de estar unos días en casa y mañana actúa en el festival Starlite de Marbella. En el escenario hace su propia versión del éxito «Lo Malo», «la hago mía, pero yo la escribí para ellas y es de ellas», reconoce. Cuando se le pregunta por este tema se fascina, «todo el mundo se la sabe y ha sido un poco un himno feminista en un género mainstream que es justo lo contrario, le ha dado la vuelta a eso». Reconoce que ha sido lo que le ha puesto en el mapa del panorama musical un «salto cuántico» que Brisa ha sabido aprovechar. Desde entonces ha sacado dos singles, «Tres Minutos» y «Flores de Colores» y ahora lanza el videoclip de »Free« que habla de la libertad y el amor propio. Se alegra de haber podido mandar un mensaje que siempre ha querido compartir. De nuevo se siente agradecida con el público: «A mí nadie me conocía, no tengo la inversión necesaria y no soy un producto, soy muy autentica y mandar un mensaje y ser autentica cuesta el doble siendo mujer», admite.

Al hablar con ella se le nota inmersa en lo que quiere transmitir, tiene una energía envolvente y cuenta que canta sobre lo que le nace. «Yo estoy aquí para ser un eslabón en una cadena de personas que quieren cambiar las cosas con lo que hacen, ese es el sentido de mi vida», reivindica. Continua, «mi vida no tendría sentido si no luchase por cambiar un poco las cosas, hacer algo y crear conciencia con mi música». Habla del la autoestima, el feminismo, quererse a uno mismo, las fronteras y los refugiados. Temas poco comunes en la música Pop, un género que le resulta fácil para componer. Siente que quizá llevar este mensaje a la música de masas le está costando más pero agradece al público y los medios el apoyo, «yo creo que se valora y además eso no es marketing». Termina con una sonrisa en la cara, al igual que en el escenario.

Ahora pone rumbo a casa para descansar y cuidar la garganta con la mente puesta en los conciertos que le quedan este mes.