Adrián Gámiz y Adrián Nonak, artistas de Lord Malvo en el Hotel Barceló. Carmen Barainca

La banda malagueña Lord Malvo convierte la «derrota placentera» de la madurez en su nuevo álbum, 'Cuánto Cuesta'

El grupo funk presenta un segundo disco que narra el desgaste laboral, las amistades que se transforman y el equilibrio entre la vida adulta y la creación musical

Carmen Barainca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

El grupo malagueño Lord Malvo vuelve con 'Cuánto Cuesta', un segundo álbum que consolida su identidad sonora y, sobre todo, su lugar dentro de una ... generación que descubre la vida adulta entre madrugones, hipotecas, amistades que se deshilachan y un cansancio que no siempre se cura con música, pero que la música sí sabe contar. La banda, formada por Adrián Gámiz, Adrián Nonak, Mario Muñoz y Julio García, entrega un disco que funciona como espejo generacional. Como protesta dulce y constatación lírica de que «crecer es, en ocasiones, una derrota placentera».

