La banda malagueña Lord Malvo convierte la «derrota placentera» de la madurez en su nuevo álbum, 'Cuánto Cuesta'

El grupo malagueño Lord Malvo vuelve con 'Cuánto Cuesta', un segundo álbum que consolida su identidad sonora y, sobre todo, su lugar dentro de una ... generación que descubre la vida adulta entre madrugones, hipotecas, amistades que se deshilachan y un cansancio que no siempre se cura con música, pero que la música sí sabe contar. La banda, formada por Adrián Gámiz, Adrián Nonak, Mario Muñoz y Julio García, entrega un disco que funciona como espejo generacional. Como protesta dulce y constatación lírica de que «crecer es, en ocasiones, una derrota placentera».

«Somos currelas. De lunes a viernes trabajamos, y los fines de semana jugamos a ser rockstars», dicen entre risas Adrián Gámiz y Adrián Nonak. En esa frase se resume la respiración del álbum: nueve canciones que preguntan, con ironía, cuál es el precio real de sostener un sueño cuando la vida empuja hacia otra parte. Un periodista, un artista multidisciplinar de Freepik, un diseñador gráfico y un analista de datos en Neutral. Los cuatro compatibilizan los proyectos musicales con sus empleos.

Funk y madurez

Grabado entre Sevilla y Granada, con preproducción junto a Álex Fernández (Vera Fauna), y trabajo final en La Mina de Raúl Pérez, el disco abraza el funk de los 70, los bajos con groove profundo y los teclados eléctricos que remiten a Chic o Kool & The Gang, pero también a Bandalos Chinos, Calamaro o Charly García. Un sonido cálido que contrasta con el trasfondo emocional. Asumir que la juventud empieza a ser algo lejano.

'Cuánto Cuesta' es el título, pero también una realidad si se deja de considerar una pregunta y se contempla como afirmación. «El disco ha costado lo mismo que un Volkswagen Polo de 2007», bromean. Pero hablan en serio cuando explican el verdadero precio. Tardes robadas al descanso tras jornadas laborales, viajes mensuales a Sevilla para trabajar en las maquetas, fricciones inevitables entre amigos que también son socios creativos. Y, aunque cuesta, aseguran: «Nos damos cuenta de que sí merece la pena».

El álbum se compone de nueve temas que funcionan como un mapa emocional de la vida adulta en Málaga, Sevilla, Madrid o cualquier ciudad donde la nostalgia se agranda: 'Perro Fiel', que aborda las amistades que se astillan por falta de tiempo; 'Mi Propio Jefe', un acto de rebeldía doméstica en horario laboral; 'Cuánto Cuesta', manifiesto central sobre el tiempo que se gasta «ganándose la vida»; 'Mi Vergüenza (Está para no usarla)', explosivo artefacto sobre timidez e introspección; 'Porcelana', primera avanzadilla que mezcla rock argentino, amor y precariedad; 'Más Feliz y Menos Productivo', casi un elogio a no hacer nada; 'Te Vas de Viaje', una historia de amor que se estira; 'No Encuentro la Forma', escrita desde la intimidad de una libreta; y 'Begudas Fredas', cierre que rastrea una relación por toda la geografía del país.

Adrián Gámiz, y Adrián Nonak, miembros de Lord Malvo. Carmen Barainca

Lord Malvo surgió en 2019 entre locales de ensayo precarios en Almogía y amistades que acabaron haciéndose familia. El grupo ha madurado a la vez que sus integrantes: trabajos estables, alquileres que no perdonan, relaciones que exigen tiempo y cuidados. La banda ha descubierto que la música no solo se hace, también se compatibiliza.

Encontrar el equilibrio interno

«Es un privilegio trabajar los cuatro», asegura Nonak. Pero también difícil, ya que en muchas ocasiones han tenido que confrontar las ideas creativas de cuatro voces que se compactan en una de cara al público. «En ocasiones hemos tenido diferencias a nivel de propuestas artísticas, pero lo solventamos bien, cada uno aporta su esencia».

«Estamos en nuestro mejor momento», afirma Gámiz. En lo artístico, en lo sonoro, y también en lo humano, han aprendido a «discutir sin romperse, a decidir por consenso, a entender que un grupo es una convivencia de cuatro». ¿Qué esencia aporta cada uno? Adrián Gámiz detalla junto a Nonak: «Nonak aporta sensibilidad, romanticismo y una visión muy inteligente de las canciones. Yo aporto el carácter, lo crudo, lo punky y un punto de sinvergüencería en las letras». A eso se suma Mario como arreglista incansable y Julio como pilar rítmico y arquitecto de las estructuras, capaz de «replantear los temas» y darles la forma definitiva.

El grupo arranca gira en febrero, con un calendario que los llevará por Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza y su casa, Málaga, donde ambicionan un deseo íntimo: «llenar La Cochera Cabaret«. «Para hacernos grandes, primero queremos ser profetas en nuestra tierra», dice Adrián Gámiz.

En los conciertos, los integrantes prometen un directo donde la energía del funk convive con la honestidad de sus letras y la personalidad de un grupo que sabe reírse de sí mismo. No habrá pogo, los años y el estilo han cerrado esa puerta, pero sí un baile inevitable. «Música para mover el culo», así resaltan como describió un locutor de Rock FM su estilo musical.

El deseo final de los integrantes es que el disco llegue a la gente, que se escuche, que se compre, que se viva. «Nos repetimos nosotros mismos para autoconvernos que no nos dedicaremos exclusivamente a la música. Pero si estamos apostando tanto esfuerzo por ello, quizás es porque en el fondo tenemos la esperanza de que este proyecto nos impulse», declara Gámiz.

'Cuánto Cuesta' es, quizá, la mejor forma que tienen de intentar que ese sueño deje de ser quimera. Un disco para quienes avanzan con cansancio, pero también con dignidad y humor. Un retrato sincero de una generación que, desde Málaga, intenta no perder lo que la vida adulta no debería arrebatar: la amistad, la música y un propósito que sostenga los días, aunque cueste.