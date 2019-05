El astuto Gatoperro, rock and roll de siempre con un toque canalla David Llosa. / SHEILA RAMÍREZ El cantante presentará su quinto disco en la Cochera Cabaret el próximo sábado 11 de mayo CLAUDIA SAN MARTÍN Jueves, 9 mayo 2019, 18:42

El camino de la música hasta, al menos, el reconocimiento, es tan impredecible como fascinante. Miles de buenas canciones se habrán quedado dentro de maquetas que nunca salieron a la venta, estrofas ocurrentes que al no anotarlas quedaron en el olvido o cantantes brillantes que decidieron compartir su música exclusivamente en la soledad. Éste, afortunadamente, no ha sido el camino de este Gatoperro, que ni araña ni ladra a pesar de no estar domesticado. Tras la fachada de tipo duro que se ha dejado el pellejo por el rock and roll, se encuentra David Llosa, un vallisoletano que decidió hace más de 20 años que la música iba a ser la única constante en su vida. Gatoperro, como él mismo lo explica «es un personaje inventado, un nombre de guerra para no dar la cara directamente en el escenario», además de un cantante astuto, agudo e imaginativo, que llena sus letras de honestidad y vivencias de un recorrido cuanto menos tortuoso.

Como todos los comienzos, David se dejó inspirar por el rock and roll de antes, los conciertos de las verbenas en verano y la predilección por hacer algo diferente, que no existiera. Con 25 años, hizo las maletas y dio el salto a la capital, donde probó suerte y la tuvo. Cinco discos abalan su oficio, a pesar de que él prefiere no definirlo así: «Aunque te paguen nunca es un trabajo. Ante todo, debe ser una pasión, y si encima te pagan y no te pegan, pues fantástico», bromea. Cuando Gatoperro se sube al escenario centra todas las miradas en él; su música arriesgada y coqueta, aunque a veces peca de descarada, maneja al público a su antojo en un vaivén de recurrentes estrofas y estribillos que acaban en sorpresa. «No es lo mismo beber bourbon que tener rock and roll. Qué más quisiera yo darte todos los caprichos, pero no soy argentino soy de Castilla León», entona jocosamente en 'Tormenta tropical', tema de su segundo disco 'Noches tristes, mañanas alegres'. El último, que presentará este sábado 11 de mayo en la Cochera Cabaret, lleva por título 'Ríen los dioses', una mezcla renovada y sentimental de enseñanzas que lleva a Gatoperro a concluir que de todo lo vivido «no cambiaría nada, no lo repetiría», porque, como es lógico y apunta, «de las victorias no se sacan grandes conclusiones».

Aunque Llosa está afincado en Málaga desde hace cuatro años, no deja de buscar nuevas oportunidades para ir saltando de ciudad en ciudad y de bar en bar para abrirse en canal y mostrar lo que le 'hace bola': «El componente mágico de la música lo siento como una bola de pelo, como los gatos, y necesito sacarlo a través de los rudimentos de la música popular electrificada».

Este próximo sábado podremos deleitarnos con su astucia en un concierto único en Málaga, especial y emotivo, en el que le acompañarán amigos, compañeros de escena y los recuerdos que lleva a cuestas en forma de canción. Estará abriendo el escenario a partir de las 22.00 horas el malagueño Pablo Fugitivo, presentando también su primer disco en solitario 'Voy solo'. Las entradas para el evento se pueden adquirir en la página web de la Cochera Cabaret.

Ha sido un largo recorrido para este músico underground, pero a pesar de su evolución no olvida que lo importante es mantener «la ilusión, que no se muera, porque si se muere, cae con ella la creatividad». Llosa, que espera seguir dejándose guiar por la magia de la música algunos años más, no dejará que la curiosidad mate al gato, y si pasara, que al menos quede el perro.