La Asociación Masónica Lux Malacitana organiza su tradicional Concierto de Navidad

La Asociación Masónica Lux Malacitana, bajo los auspicios de la Gran Logia Simbólica Española (GLSE), organiza un año más su tradicional Concierto de Navidad, reafirmando ... su compromiso con la cultura, la fraternidad y el servicio a la sociedad malagueña.

El evento tendrá lugar en la Sala Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Málagael próximo sábado 6 de diciembre a las 19.00 horas, y reunirá a destacadas intérpretes y músicos de la ciudad para ofrecer una velada musical única que celebre los valores de la solidaridad y la esperanza propios de estas fechas.

Este concierto se enmarca dentro de las actividades culturales que Lux Malacitana impulsa para acercar al público general una visión abierta, moderna y humanista de la Masonería, contribuyendo al diálogo social y al fomento del arte como herramienta para el progreso.

Lux Malacitana mantiene una amplia colaboración con diversas iniciativas solidarias y sociales, apoyando proyectos benéficos y causas que contribuyen a mejorar la vida de las personas y fortalecer el tejido comunitario malagueño. Con este concierto navideño, vuelve a poner la música al servicio de la fraternidad y la ayuda mutua.

Las entradas tendrán un coste de 10 euros. Toda la recaudación se destinará a fines benéficos a favor de la AECC, reforzando el compromiso social de la Asociación y su voluntad de colaborar con importantes causas de interés público.

Lux Malacitana invita a la ciudadanía a participar en este concierto navideño y a disfrutar de una noche donde la música y la solidaridad se unen para iluminar Málaga con el espíritu de la fraternidad.