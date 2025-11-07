Los argentinos Ignacio Copani y Gustavo Maturano unen sus voces de lucha y esperanza en un concierto en Málaga

Los trovadores argentinos Ignacio Copani y Gustavo Maturano unen sus voces en un recital este sábado en Málaga. Bajo el título 'El pueblo unido', ... los cantautores desplegarán sus repertorios con temas de lucha y esperanza, además de conocidos himnos iberoamericanos en un viaje sonoro por las canciones que acompañaron y acompañan el difícil camino de la libertad en América Latina. Un concierto de resistencia, compromiso y fraternidad que abrirá puertas a las 20 horas en el Centro Social y Cultural La Nave (calle Cerrajeros, 9).

Tras su recital del pasado año, Copani vuelve a Málaga y al mismo escenario, esta vez con la compañía de Maturano. Con orígenes españoles e italianos, el autor canta en sus composiciones al amor y a lo cotidiano con un estilo muy personal que rebosa humor y espíritu crítico, sin perder nunca de vista la esperanza. De las cuerdas de su guitarra han salido canciones como 'Cuántas minas que tengo', 'Rebelde sin igual', 'Cuándo será al revés', 'Puede verme' y su primer éxito, 'Lo atamo con alambre', que alude con ironía y complicidad a esa condición tan humana de reparar algo para salir del paso con un trozo de alambre -una cinta o una brida- y que el improvisado remedio acabe quedándose así para los restos.

Por su parte, Gustavo Maturano es originario de Mendoza (Argentina), aunque lleva años afincado en Málaga. El cantautor, que ya ha compartido escenario otras veces con Copani, es otro de los referentes de la música popular latinoamericana, con temas que conectan con la tradición, la diversidad, la política y el compromiso social, como la emigración, una experiencia que conoce de primera mano. Tras más de treinta años en la música, su nombre está unido a más de 200 partituras dedicadas a los derechos humanos, la militancia, las raíces, los pueblos originarios, el amor, el barrio, el fútbol o los sueños, entre otros.

El concierto 'El pueblo unido', que se celebra este sábado, está organizado por Casa Argentina de Málaga - Argentina No Se Vende, con una aportación solidaria de cinco euros.