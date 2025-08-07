Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El Castillo del Cante entrego su tesoro más preciado a los tres cantaores de manos del alcalde de la villa, Juan Merino Márquez: el Castillo de Oro.
Extra Ayuntamiento de Ojén

Arcángel, Miguel Poveda y Estrella Morente, tres puñales para el 50º Castillo del Cnte de Ojén

El Castillo del Cante celebró sus bodas de oro agotando entradas y dejando momentos históricos para el flamenco con el trio de ases que reunió

SUR

Ojén

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:06

Cincuenta años no se celebran todos los días y la localidad malagueña ha tirado la casa por la ventana: lo que ya se preveía desde ... que en el pasado FITUR se anunciase el cartel para celebrar las bodas de oro del Castillo del Cante, se ha hecho realidad, y es que reunir en el mismo escenario a figuras tan importantes del flamenco como Miguel Poveda, Estrella Morente, Arcángel o Rafael Riqueni no está al alcance de muchos festivales o programaciones culturales. Este pasado sábado 2 de agosto Ojén se convertía en la capital internacional del flamenco por unas horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arcángel, Miguel Poveda y Estrella Morente, tres puñales para el 50º Castillo del Cnte de Ojén

Arcángel, Miguel Poveda y Estrella Morente, tres puñales para el 50º Castillo del Cnte de Ojén