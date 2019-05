Anni B Sweet: «Si mi música sonara en la radiofórmula, me alegraría» 'Universo por estrenar' es el cuarto disco de Anni B Sweet. / Ana López Por primera vez en español y con un nuevo sonido, la malagueña tiene por delante un 'Universo por estrenar', el título del disco que publica este viernes REGINA SOTORRÍO Jueves, 9 mayo 2019, 09:48

El título del disco es muy explícito: 'Universo por estrenar' (Subterfuge). Nuevo sonido, nuevo idioma, nuevos músicos... «¡Demasiadas novedades!», exclama Anni B Sweet al otro lado del teléfono desde Aranjuez, en una pausa del ensayo con parte de los integrantes de Rufus T. Firefly, que ahora le acompañarán en las presentaciones. Pero estos solo son los cambios que se ven, hay otros invisibles que tienen que ver con la madurez de una artista que, diez años después de su debut, ha ganado en seguridad y confianza. Tanto que como primer single ha elegido 'Buen viaje', una canción en la que se despide de «esa otra Ana». «Habla de dejar todo ese tipo de miedo, de partir hacia otro lado, mirar para adelante y hacer las cosas sin prejuicio ninguno», cuenta la malagueña.

Renovada por dentro y por fuera, Anni B Sweet publica este viernes su cuarto disco de estudio, el trabajo que marca la mayor evolución de su carrera: su salto del inglés al español y el tránsito definitivo del folk a la pura psicodelia pop con la producción de James Bagshaw, cantante, guitarrista y productor de Temples.

–¿Vive este lanzamiento como los anteriores o este es diferente?

–Este lo siento distinto. Solo por el hecho de ser en castellano, ya me genera más nervios ver qué le parece a la gente el cambio. Y en los tres discos anteriores el sonido era parecido, aunque cada uno tuviera lo suyo, pero ahora también ha cambiado por completo.Eso también me crea más incertidumbres.

–Ha cambiado incluso su forma de cantar, la voz suena distinta.

–Sí, tiene otro tipo de efecto. Al final es lo que te pida el cuerpo, no lo puedo forzar. En inglés hago más gorgoritos, porque viniendo de escuchar esa música de los 60 y 70 igual le meto más movimiento. Y con el castellano hay más sentimiento en lugar de jugar tanto con la voz. Pero aún así, estamos en el ensayo y estamos metiéndole caña al directo, los conciertos siempre van a tener más garra.

–Es el mayor cambio de su carrera y ha tardado diez años en llegar. ¿Por qué ahora?

–Me lo pedía el cuerpo, llevaba un tiempo intentándolo, estaba escribiendo en castellano y solo necesitaba encontrar el sonido. Ya no eran las canciones sino cómo vestirlas. Tenía el cuerpo formado pero no sabía qué ponerle encima para que me gustase. Ese ha sido el proceso en el que más he tardado, buscar un sonido que fuese especial, que fuese original, que me hiciese sentir algo, que no lo tuviese muy escuchado, que significara experimentar con algo nuevo.

–¿De ahí el título 'Universo por estrenar'? Tiene por delante un mundo por explorar.

–Se unen un montón de cosas. Es un nuevo universo en todos los sentidos.Entrar en el castellano es una nueva forma de componer, el sonido me lleva a lugares diferentes... Todo es nuevo y magnífico. Estoy feliz.

–En los dos singles que ya se han escuchado, pasa de un tema enérgico ('Buen viaje') a otro melancólico ('Sola con la luna'). ¿Son las dos caras de Anni B Sweet?

–Exactamente. Para mí 'Sola con la luna' es una de mis canciones preferidas y tenía muchas ganas de que fuera uno de los singles, aun habiendo canciones mucho más rítmicas que esta. Y tiene esa doble vertiente: 'Buen viaje' que es una canción muy de bailar, de ritmo y moverse; a 'Sola con la luna' que tiene un 'groove' que me encanta, pero es un pelín más lento. 'Buen viaje' es una canción que a lo mejor la gente no está acostumbrada a escuchar de mí. Siempre me tienen asociado con algo un pelín más suave; y esa canción habla justamente de dejar todo ese tipo de miedo, de partir hacia otro lado, mirar para adelante y hacer las cosas sin prejuicio ninguno. Las dos tienen un punto melancólico.

–Parece que quisiera autoconvencerse a sí misma.

–Sí (risas).Es como despedirte de una forma de ser tuya que a veces te limita y no te deja avanzar. Habla de tirar hacia adelante aunque tengas que dejar atrás a esa otra Ana, que no tenía por qué ser mala.

–¿Ahora es otra Ana?

–No lo sé (risas). Según el día que me pilles te puedo decir una cosa u otra. Pero yo creo que sí ha cambiado algo en mí, no sabría exactamente el qué, pero siento las cosas de otra manera, de una forma más natural y más puro.Siento un poco más de libertad a la hora de estar creando las canciones y cantarlas. Hay algo diferente que antes no ocurría.

–¿Ha perdido el miedo?

–Puede. El nervio y el miedo no son tan malos, siempre hay algo de eso; pero puede ser que me haya relajado conmigo misma.

–¿Ya no es una artista atormentada, como en ese 'Oh, Monsters!'?

–(Ríe) Sigue habiendo de eso, me sigue inspirando muchísimo más lo bello de lo triste. Porque la oscuridad también es muy bonita. En ese sentido sigo siendo igual, me siguen llamando esas cuestiones que quedan en un lado que no está muy iluminado, y eso me despierta curiosidad, ganas de saber, de explorar y de profundizar. Todo eso es lo que al final hace que acabe escribiendo canciones.Es muy complicado, pero quizás ahora tengo otra forma de verlo, con más seguridad y disfrutándolo a la vez.

–Es pura contradicción.

–Eso es verdad (ríe).

–'Buen viaje' es una canción bailable. ¿Le gustaría ver al público bailar más en sus conciertos?

–Sería genial. Pero lo que me gustaría es ver a la gente a gusto en mis conciertos, me da igual que bailen o no. Lo más importante es que lo disfruten, y mucha gente lo hace sin bailar. Conmigo no han bailado casi nunca, pero no me lo he tomado como si no estuvieran a gusto. Yo misma he ido a conciertos en los que no he movido ni un pie.

–¿Y le gustaría sonar en las radios comerciales?

–A cuanta más gente llegue la música mejor.Es súper sano que todo el mundo disfrute de las canciones. Y si de pronto sonara una canción en la radiofórmula, yo voy a seguir siendo la misma. Con lo cual, no tendría ningún problema con eso. Es más, me alegraría que lo escuche más gente. Es muy bonito, porque si con tu forma de ser, sin haberla cambiado, de pronto llegas a más gente, es perfecto.Manteniéndote firme y fiel a ti misma, pueden ocurrir estas cosas.

–¿Cree que 'Universo por estrenar' puede llegar a más público?

–Yo creo que por el castellano sí. Después, el disco también tiene su sonido especial, no es pop y ya. Dándole una oportunidad creo que sí le puede llegar a más gente.

–¿Qué le parecería si versionaran un tema suyo en 'Operación Triunfo'?

–No tendría ningún problema. Sería muy guay. Si les ha gustado una canción mía y la quieren cantar, sería bonito. Es bueno que haya gente que quiera mover tu música.

–Ver a mujeres encabezando carteles de festivales sigue siendo una rareza, ¿no le parece?

–Hay muchas mujeres artistas, pero es verdad que como cabeza de cartel no. Quiero pensar que no es por machismo, que no está hecho de esa manera. Se me hace raro pensar que un promotor de un festival ponga de cabeza de cartel a unos chicos por el hecho de serlo. Me parece un sinsentido. Viene todo de mucho más atrás. Supongo que lo hace porque es el que más entradas vende, y eso es una realidad, seas mujer u hombre.

–Su canción más escuchada en Spotify sigue siendo 'Take on me'. ¿Le gustaría que fuera otra?

–Sí, por supuesto, cien por cien. Me encantaría que este disco estuviese entre las canciones más escuchadas en Spotify. Creo que va a ocurrir.