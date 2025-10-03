André Rieu anuncia un segundo concierto en el Martín Carpena de Málaga

El famoso director de orquesta y compositor neerlandés André Rieu, el inconfundible «Rey del Vals», ha anunciado un segundo concierto en el Palacio de Deportes ... Martín Carpena de Málaga el próximo lunes 26 de enero de 2026, sumándose así a la cita ya prevista para el martes 27 de enero de 2026 dentro de su gira nacional, que también pasará por Madrid, Valencia y Barcelona.

Acompañado por la Orquesta Johann Strauss, compuesta por 60 músicos y solistas internacionales, Rieu promete ofrecer noches «inolvidables llenas de emoción, alegría y magia musica».

Con más de 40 millones de discos vendidos, más de 500 premios de platino, millones de seguidores en redes sociales y más de medio millón de espectadores anuales en sus conciertos alrededor del mundo, el carismático violinista holandés es sin duda uno de los artistas más destacados de nuestro tiempo.

Al anunciar su regreso a España, Rieu compartió: «¡Estoy absolutamente encantado de volver a España! La calidez y pasión del público español siempre me emocionan. No puedo esperar para compartir mi nuevo espectáculo con todos ustedes. ¡Crearemos recuerdos inolvidables juntos!»

El público podrá sumergirse en noches donde resonarán los grandes clásicos de la ópera, los musicales y la opereta, junto a emocionantes bandas sonoras de cine que despertarán la nostalgia y la emoción. No faltarán las melodías populares del mundo, que invitan al viaje y al recuerdo, ni los inconfundibles valses románticos que han convertido a André Rieu en una leyenda viva de la música.

Todo ello interpretado con el estilo inconfundible de André Rieu, en espectáculos que destacan por su humor, sus vestuarios deslumbrantes, su escenografía e iluminación.

André Rieu cuenta con un equipo fijo de 120 empleados, además de unos 100 freelancers que colaboran con él durante las giras. Su orquesta y los solistas que la integran provienen de trece países distintos. También dispone de un taller propio para la confección de vestuario, así como de cuatro escenarios y sets completos de instrumentos, lo que facilita la logística en sus desplazamientos internacionales. Durante los viajes, tanto él como su orquesta están acompañados por un entrenador físico, un médico y tres cocineros.