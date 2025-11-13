Ana Mena confirma su actuación en el Weekend Beach Festival 2026

El Weekend Beach Festival Torre del Mar continúa desvelando nombres para su úndecima edición y este jueves ha confirmado la actuación de Ana Mena. Será ... su única fecha en Málaga dentro de su próxima gira, según señalan en un comunicado.

La malagueña subirá al escenario del Weekend Beach Festival Torre del Mar 2026, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en el entorno de la playa de Torre del Mar, con nuevas canciones de su último álbum, un trabajo que la propia artista define como «honesto y menos cauto», donde muestra una faceta más personal y madura. Su reciente single «Lárgate», acompañado de un potente videoclip, «marca un giro sonoro hacia una estética setentera con texturas suaves y un enfoque más emocional y artístico», señalan en un comunicado.

Ana Mena traerá un espectáculo exclusivo y desenfadado, donde no faltarán sus grandes éxitos y el pop luminoso que la ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama nacional e internacional.

Con esta confirmación, Ana Mena se une a Myke Towers, uno de los artistas latinos más exitosos del momento, en un cartel que promete grandes sorpresas y del que la organización ha anunciado que dará más nombres muy pronto.