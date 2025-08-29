Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Amancio Prada.
Extra IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga

Amancio Prada: «Gifralfaro es un espacio privilegiado para los versos de San Juan de la Cruz»

El cantautor inaugurará el próximo 5 de septiembre el IV Pepe Romero Guitar Festival, e interpretará su célebre 'Cántico espiritual' en homenaje al poeta malagueño Rafael Pérez Estrada

SUR

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:26

Amancio Prada es una leyenda en la música española. Con una carrera que supera ya el medio siglo, y que encuentra su aliento en la ... grandeza lírica de los poetas españoles, mantiene una incansable labor discográfica, que tuvo su última referencia (por el momento) en 2024 con el disco 'Prada Prada'. Este 2025 marcará el pistoletazo de salida de la cuarta edición del Pepe Romero Guitar Festival Málaga, con un concierto inaugural el poróximo viernes 5 de septiembre en el que interpretará su obra cumbre, el 'Cántico Espiritual' de San Juan de la Cruz, en homenaje a su querido amigo e hijo de Málaga y los malagueños, el añorado Rafael Pérez Estrada, con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento.

