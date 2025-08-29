Amancio Prada: «Gifralfaro es un espacio privilegiado para los versos de San Juan de la Cruz»

Amancio Prada es una leyenda en la música española. Con una carrera que supera ya el medio siglo, y que encuentra su aliento en la ... grandeza lírica de los poetas españoles, mantiene una incansable labor discográfica, que tuvo su última referencia (por el momento) en 2024 con el disco 'Prada Prada'. Este 2025 marcará el pistoletazo de salida de la cuarta edición del Pepe Romero Guitar Festival Málaga, con un concierto inaugural el poróximo viernes 5 de septiembre en el que interpretará su obra cumbre, el 'Cántico Espiritual' de San Juan de la Cruz, en homenaje a su querido amigo e hijo de Málaga y los malagueños, el añorado Rafael Pérez Estrada, con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento.

Charlamos con Amancio Prada acerca del valor de la guitarra en su trayectoría artística, el valor de la lírica en tiempos oscuroa y la emoción de recordar a Pérez Estrada en su tierra, en un entorno tan apropiado y que ya conoce como el Castillo de Gibralfaro, «con el aire corriendo entre sus almenas, un espacio privilegiado para pronunciar los versos de San Juan».

¿Qué ha supuesto la guitarra para su trayectoria artística?

Es mi compañera, mi báculo, la fuente de mi inspiración junto a la poesía. Me ayuda a ponerle alas a la poesía y a mi voz, como diría Rafael Pérez Estrada.

En esta edición del Pepe Romero Guitar Festival, volverá a interpretar el 'Cántico Espiritual' de San Juan de la Cruz, una de sus obras más emblemáticas. ¿Qué encontrará el público que asista al concierto?

Tendrá una primera parte en la que interpretaré un repertorio muy variado, y la segunda parte ya estará dedicada al 'Cántico Espiritual', acompañado por dos grandes maestros del violonchelo, Ángel Luis Quintana y Rafael Domínguez. Se me ocurrió dedicarle este cántico al poeta malagueño Rafael Pérez Estrada. Le conocí en Alhaurín el Grande, en un homenaje a Gerald Brenan organizado por la Diputación de Málaga. Fue el propio Pérez Estrada quién sugirió a Pilar Oriente, diputada de Cultura por aquel entonces, que me llamarán para interpretar el Cántico Espiritual en homenaje a Gerald Brenan, que dedicó una biografía fue amena a San Juan de la Cruz. Hace 25 años que se fue Rafael Pérez Estrada, y me parecía una merecida y obligada forma de recordarle y agradecerle mi primera actuación en Málaga.

¿Aporta entonces un especial peso emotivo realizar este concierto en Málaga, la tierra de Rafael Pérez Estrada?

Sí. Rafael se convirtió en un gran amigo, y cuando acudía a Málaga a contar en los teatros Cervantes, Echegaray y Alameda o en el Conservatorio, siempre nos veíamos. Cuando le hicieron un homenaje en 1999 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, recuerdo que estrené una canción sobre un poema suyo, 'El muchacho masai', que cantaré también en Gibralfaro.

Mantiene una incansable labor discográfica, que ha tenido su última entrega, por el momento, el año pasado con 'Prada Prada'. ¿Algún otro lanzamiento en perspectiva?

Sí, pero vamos a dejarlo ahí (risas). Todavía no sé cómo engarzarán esas piezas sueltas. Tengo la manía de que casi todos mis discos sean monográficos, casi siempre en torno a la obra de un autor, o de un tema en concreto, como el de los primeros trovadores galego-portugueses. Pero en esta ocasión creo que va a ser un disco muy variado. 'Prada Prada' también es monográfico, puesto que son mis dos apellidos, que sugieren que tanto la letra como la música es de un servidor.

¿Cómo es su proceso a la hora de afrontar un nuevo trabajo discográfico? ¿Cuál es la chispa de la que surgen sus discos?

El enamoramiento: cuando un poeta me enamora siento la necesidad de hacerlo mío también cantándolo.

En estos tiempos tan convulsos y ciertamente oscuros que vivimos, ¿qué valor nos sigue aportando la lirica?

Por muy oscuros que sean los tiempos, como decía en mi primer disco 'Vida e morte', hay que seguir cantando a los hombres que luchan para que el sol salga. Y si tenemos en cuenta las condiciones de postración física y mental en las que vivió San Juan de la Cruz, y concretamente cuando escribió 'Cántico Espiritual', preso de los carmelitas calzados en Toledo, está claro que, por mucha oscuridad que te rodeé, siempre hay una luz interior esperándote.

Figuras de primer nivel en entornos emblemáticos

Pepe Romero Guitar Festival Málaga llega plenamente consolidado a su cuarto edición como una cita musical de referencia dentro del calendario internacional de eventos dedicados a la guitarra. Un año más, su programación muestra a algunas de las figuras más relevantes de este instrumento, actuando en entornos emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas del Castillo de Gifralfaro el Patio de Surtidores de la Alcazaba de Málaga.

La European Guitar Foundation, entidad presidida por Vicente Coves, con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y Fundación Alhambra Guitarras, organizan esta cita musical que este año amplía su número de actuaciones hasta sumar 16 conciertos.

Como mencionamos al inicio del artículo, Amancio Prada iniciará la edición del festival este año el viernes 5 de septiembre en la Plaza de Armas del Castillo de Gifralfaro, volviendo al 'Cantico Espiritual de San Juan de la Cruz', en homenaje al poeta malagueño Rafael Pérez Estrada.

El 6 de septiembre en el patio de Surtidores de la Alcazaba de Málaga, Marcyn Dilla, considerado uno de los guitarristas más importantes del panorama internacional, interpretará música de Joaquín Rodrigo, Tárrega, Manén, Sanchez-Verdú & Piazzolla.

El 7 de septiembre en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja Mirta Álvarez mostrará el virtuosismo de su guitarra y voz interpretando los inmortales tangos de Carlos Gardel y Astor Piazzolla.

El jueves 11 de septiembre en la Plaza de Armas del Castillo de Gifralfaro, Daniel Casares, uno de los grandes nombres de la guitarra flamenca, ofrecerá un programa nuevo a dos guitarras, titulado «El poder de lo sutíl».

Ampliar Daniel Casares. Lucía Rivas

Alejandro Hurtado y Patricia Guerrero se subirán al escenario de la sala María Cristina de la Fundación Unicaja el viernes 12, una suma de talantos que supondrá todo un acontecimiento para el festival.

José Miguel Moreno, maestro absoluto en la interpretación en instrumentos históricos de cuerda pulsada, dedicará su concierto a la guitarra barroca y el laúd barroco en España y Alemania el sábado 13 de septiembre en la Alcazaba de Málaga.

El domingo 14 de septiembre en la Fundación Unicaja el festival adquirirá un talante internacional con la presencia de Sohta Nakabayashi, ganador de más de 20 premios internacionales, y considerado uno de los jóvenes valores de la guitarra española.

El jueves 18 de septiembre continuarán los 'Trasnoches Flamencos' del festival con la presencia del guitarrista Joni Jiménez, ganador el año pasado del prestigioso premio Bordón Minero del Concurso de Cante de Las Minas, y el cantaor Antonio Reyes.

Álvaro Toscano será otro de los jóvenes talentos de la guitarra española presentes en el festival, con una actuación en la Alcazaba de Málaga el viernes 19 en la que realizará un recorrido 'De Iberia de Albéniz a los Ojos Verdes de Quiroga'.

La Orquesta Plectro de Córdoba continuará el festival el sábado 20. Formada por una treintena de jóvenes músicos, en su concierto contará con el gran guitarrista flamenco Paco Serrano como solista en un programa que, además del flamenco, tocará el pasadoble y el tango con unos arreglos de una belleza y exquisitez únicas. La soprano Nerea Elorriaga actuará como artista invitada.

Igor Klokov, galardonado en el Certamen Internacional Andrés Segovia de La Herradura, dará continuidad al apartado de los jóvenes maestros de la guitarra el domingo 21 de septiembre en la Fundación Unicaja.

La Orquesta de Guitarras de Madrid ofrecerá el jueves 25 un bellísimo programa en el que la guitarra alcanzará su máxima belleza conjugando el sonido de cada una de ellas en una gran guitarra al servicio de la música de autores como Mozart, Haendel y Sakamoto.

La brillante carrera del guitarrista Fernando Espí se asienta en una innata sensibilidad musical unida a una sólida formación técnica. En su concierto del viernes 26 en el festival recorrerá autores y obras como Rodrigo, Turina, Falla, Torroba y La Traviata.

El 27 de septiembre viviremos una noche especial. Segundo Falcón, lllamado «el Pavarotti del flamenco»; Manolo Franco, una de las guitarras más importantes de los últimos 50 años; Paco Jarana, uno de los valores más importantes del flamenco por su maravilloso toque y su maestría compositiva; y Luisa Palicio, una de las bailaoras más importantes de la actualidad, protagonizarán un espectáculo para recordar especialmente preparado para esta edición del IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga.

Ozberk Miraç Sangül cerrará el apartado de jóvenes maestros de la guitarra española el domingo 28 de septiembre, mostrando su virtuosismo, sensibilidad, vértigo y dulzura.

Ampliar Pepe Romero. Lucía Rivas

Y el cierre estelar del festival, como no podría ser de otra manera, corresponderá a Pepe Romero, la leyenda viva de la guitarra que da nombre al festival. El martes 30 protagonizará un concierto histórico en el Teatro Cervantes, celebrando el centenario de 'El Amor Brujo' junto a la cantaora Esperanza Fernández, el tenor Jakob Romero Kressin, y la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José María Moreno. Un broche para una edición para el recuerdo.