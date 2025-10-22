Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rosalía recorre la Gran Vía, flanqueada por admiradores, camino de la plaza del Callao.

Rosalía recorre la Gran Vía, flanqueada por admiradores, camino de la plaza del Callao. EFE

Almeida acusa a Rosalía de «poner en riesgo la integridad física de las personas» con su evento en Callao

El alcalde de Madrid asegura que «se podían haber hecho las cosas de otra manera», mientras el delegado del Gobierno respalda la investigación y acusa a Almeida de «haber provocado situaciones similares en el pasado»

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:03

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento está analizando lo ocurrido durante la actuación sorpresa de Rosalía en ... la plaza de Callao para determinar si procede imponer sanciones. El regidor sostiene que el evento «carecía de las autorizaciones necesarias» y provocó «alteraciones graves de seguridad», al congregar a cientos de personas en una zona céntrica sin control previo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  4. 4 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Almeida acusa a Rosalía de «poner en riesgo la integridad física de las personas» con su evento en Callao