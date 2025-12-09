Alameda Festival celebra su quinto aniversario ampliando a nuevas fechas su programación de conciertos

El municipio de Alameda se prepara para vivir en 2026 la edición más ambiciosa de su evento musical por excelencia. Con motivo de su 5º ... aniversario, Alameda Festival estrenará un recinto con capacidad para 9.000 asistentes y una programación que incluirá más de una decena de eventos entre mayo y octubre, convirtiendo a la localidad en uno de los polos culturales y musicales más activos de Andalucía.

El festival incorporará importantes novedades, entre ellas una zona oficial de acampada, un área habilitada para campers y autocaravanas, y un cupo reducido de entradas backstage destinado a quienes busquen una experiencia exclusiva junto a los artistas del cartel. Una propuesta que eleva la experiencia del público y amplía la oferta turística del municipio.

El evento principal, Alameda Fest, se celebrará los días 5 y 6 de junio, y forma parte de un nuevo formato que podría atraer a más de 40.000 visitantes durante toda la temporada, con un impacto económico estimado que superará los 2 millones de euros.

«Tras cuatro ediciones de enorme esfuerzo, esta quinta llega como la consolidación del proyecto. Hemos atravesado momentos complicados, especialmente por las cancelaciones derivadas de la lluvia, pero también hemos vivido una evolución impresionante gracias al apoyo del público, del equipo y de las empresas colaboradoras. Este nuevo formato nos impulsa a seguir creciendo», valora el director general del festival, Gustavo Gordillo.

Gordillo también ha querido agradecer la comprensión y el respaldo de empresas que han apoyado al festival en situaciones críticas, entre ellas Etysa, Soniluc, Rino Seguridad, Varo y Pozo, Morales Iluminación, Alquileres Alquimar y Ecowc, así como de los numerosos artistas que se han volcado con el proyecto.

Un enclave privilegiado en el corazón de Andalucía

El éxito creciente del festival se sustenta también en su estratégica ubicación. Alameda se encuentra en pleno corazón de Andalucía, a apenas 45 minutos de Málaga, 1 hora de Córdoba y Granada, y 1 hora y 15 minutos de Sevilla, lo que facilita la asistencia del público de toda la región.

En un radio de 40 kilómetros se sitúan localidades de gran relevancia como Osuna y Estepa (Sevilla), Antequera (Málaga), Lucena y Puente Genil (Córdoba) o Loja (Granada), ampliando su área de influencia.

Además, el municipio cuenta con uno de los miradores más singulares del territorio andaluz, el Mirador de la Camorra, desde el que pueden apreciarse paisajes y municipios pertenecientes a cinco provincias, incluyendo la de Jaén. Este valor añadido convierte al Alameda Festival en una experiencia que combina música, naturaleza y turismo.

Primeros confirmados y tradición musical

Para su edición de 2026, Alameda Festival ha elegido una original manera de calentar el ambiente previo a su celebración: durante los meses de diciembre, enero y febrero, cada lunes anunciarán la confirmación de un nuevo artista del cartel. Los dos primeros confirmados para la próxima edición del festival ya han sido revelados estas últimas semanas: Las Rodes y Benito Kamelas.

El director del festivaL confirma que para su quinto aniversario el festival ultima una programación a la altura de las ediciones anteriores, por las que pasaron figuras de primer nivel del panorama nacional como SFDK, Juanito Makandé, La Mala Rodríguez, Ayax y Prok, Chambao, Fernando Costa, Recycled J, Kaze, El Duende Callejero, Mojinos Escozíos, Mago de Oz, El Canijo de Jerez o Raule, consolidando un perfil artístico diverso y de gran proyección.

Las entradas ya están disponibles a través de alamedafestival.com, incluida la nueva modalidad de acceso backstage, con plazas limitadas.

Apoyos institucionales

El festival cuenta con el respaldo de instituciones como Ayuntamiento de Alameda, Diputación Provincial de Málaga e INAEM – Ministerio de Cultura. Sus patrocinadores oficiales son Kallandor's, DNERGIA, Ron Brugal, Cruzcampo y Coca-Cola.