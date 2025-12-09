Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alameda Festival celebra su quinto aniversario ampliando a nuevas fechas su programación de conciertos

El evento estrenará en 2026 un nuevo recinto, con capacidad para 9.000 espectadores, y organizará más de 10 espectáculos entre mayo y octubre

SUR

Alameda

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:53

El municipio de Alameda se prepara para vivir en 2026 la edición más ambiciosa de su evento musical por excelencia. Con motivo de su ... aniversario, Alameda Festival estrenará un recinto con capacidad para 9.000 asistentes y una programación que incluirá más de una decena de eventos entre mayo y octubre, convirtiendo a la localidad en uno de los polos culturales y musicales más activos de Andalucía.

