Águeda Saavedra: «He llegado a llorar de emoción en el escenario» Águeda Saavedra. / Farruk Mandujano La Granizada Vivió la música desde casa y a los 7 años ya estaba en el conservatorio. La bailarina nerjeña lleva recorriendo con su arte el mundo desde los 16 años y ha participado en la primera serie creada por Paco León, 'Arde Madrid', que verá la luz en septiembre MARINA RIVAS Jueves, 26 julio 2018, 00:30

En sus primeros pasos ya parecía taconear. La malagueña Águeda Saavedra vive y muere por el baile. Tuvo que madurar muy pronto, ya que, buscando crecer como profesional, se trasladó a Madrid a los 15 años. Tras pasar una década en conservatorios, puede decir que ha trabajado con muchos de sus referentes, además de haber realizado giras por varios continentes. Clama que hace falta más cultura musical en España y que en el extranjero se vive este arte incluso con mayor pasión que aquí. Su energía y su llanto sobre el escenario han cautivado a muchos espectadores, incluso a Paco León, que la fichó hace unos meses para grabar en su nueva serie tras verla bailar en directo.

– ¿Qué siente cuando baila?

–Emoción, liberación… Yo he llegado a llorar en el escenario. No hay nada más bonito que ver abrirse un telón.

–¿Cuál es el escenario más grande en el que ha bailado?

–En Nueva York, en Londres… El de Nueva York fue con la gira del Flamenco Festival y yo lloré, fue un sueño cumplido. Llevo viajando desde los 16 años, la primera vez a Milán.

–¿Algún proyecto internacional de nuevo en marcha?

–Sí, primero andaré por Málaga y Sevilla y luego empiezo una gira por Dubai y China en el espectáculo 'Ímpetus' con Jesús Carmona.

–¿Cómo se vive el flamenco fuera?

–Ojalá aquí se viviera como se vive fuera, los teatros suelen estar llenos, las entradas a veces son muy caras, se vuelven locos con este arte. Casi siempre nos esperan, se hacen fotos con nosotros, nos preguntan… Una mujer nos dijo una vez que habíamos sido como su terapia cuando lo pasaba mal.

–En un mundo con tanta competencia como en el suyo, ¿alguna vez le han hecho una zancadilla?

–Mis compañeros no, pero donde sí sufrí fue en el Conservatorio en Madrid, hay profesores que no deberían pisar un centro así en su vida…

–¿Le insultaban?

–Bueno, un poco de maltrato psicológico, y no sólo a mí. Hay gente que paga sus frustraciones con el resto… En mi caso, con una cría de 16 años.

–Con 15 años tomó la decisión de irse de Málaga a Madrid, ¿cómo vivió aquello?

–Fue duro. Allí tenía a mi hermano viviendo y a él le debo la vida, pero luego se fue y me quedé sola. Yo veía que no tenía la comida hecha, que lo tenía que hacer yo todo, ahí te das cuenta de todo lo que tus padres hacen por ti. Son cosas que no te toca vivir a esa edad.

–¿Ya desde entonces le salían trabajos?

–Sí, desde los 16. Hubo un momento en el que, con la crisis, las compañías no funcionaron todo lo que deberían y viví una racha dura. Me planteé volver a casa porque estaba en cuatro compañías a la vez y no podía vivir de ello. Hoy en día, de lo que mejor se vive es de los tablaos, yo estudié danza española, que abarca más palos, más modalidades, pero a los 17 ya me hice a los tablaos flamencos.

–A sus 23 años y viviendo este arte con tanta intensidad, ¿cómo reacciona cuando ve que a tanta gente joven deja de interesarle su género?

–Este tema me pone de los nervios. Hay mucha incultura. El reggaetón, trap y todo esto, lo único que nos hace es daño. Lo respeto todo, pero escuchar a una niña de 10 años cantando 'A mí me gustan mayores…' o 'Sin pijama', es una pena. Falta educación cultural, o referencias de cómo vive un artista. Cuando yo le digo a la gente que vivo al día, que no tengo una nómina fija… se echan las manos a la cabeza.

–Y con mucho trabajo llegan oportunidades como la de la nueva serie de Paco León. ¿Cómo surgió aquello?

–En septiembre sale la serie, 'Arde Madrid', que trata sobre Ava Gardner, pero trata más un trasfondo sobre los ricos y los pobres que sobre ella misma. Resulta que un día vino al tablao Villarosa de Madrid, él quería grabar allí y yo estaba trabajando, me vio bailar y me dijo que le encanté, que se pondría en contacto conmigo. Actué también en la presentación de la serie a la prensa. Meses después me habló, me dijo que me sacaba un billete a Madrid, que tenía que grabar.

–Además, él llego a colgar en su cuenta personal de Instagram una foto suya bailando…

–Sí, no me han seguido más seguidores en mi vida (ríe). Él es maravilloso, sencillo, noble… El trato fue estupendo.

–¿Siguen manteniendo el contacto?

–Me dijo una cosa muy bonita, que hasta la apunté, porque también es la primera serie que produce él y eso ya queda para los restos: «Esto queda grabado eternamente, para mí ha sido un privilegio. Nos vemos muy pronto. Gracias por todo».

–¿Ha pensado alguna vez hasta dónde le gustaría llegar?

–Mi sueño es bailar hasta que deje de amar lo que hago. Lo que menos me gustaría sería bailar por tener que mantenerme económicamente. Quiero tener la madurez para saber cuándo dejarlo.