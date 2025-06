El 101 Music Festival entra en erupción con el fuego lunar de Cruz Cafuné

Cuatro jóvenes charlan vivamente sentadas sobre sus sillas de playa, rodeadas por un par de neveras «homologadas», que diría nuestro Dani Rovira. Estamos a finales ... de junio en La Malagueta; hasta aquí todo normal, claro. Pero no son ni las diez de la mañana. Ambas llevan además unas camisetas idénticas con estética de club de fútbol, en cuyos dorsales puede leerse «Me Muevo Con Dios». Aun pudiendo parecer cuanto menos extraña o sospechosa, la escena era esperable, al menos para los amantes del rap, el trap, el 'R&B', 'soul' y demás afluentes musicales de lo urbano. Es lo que tiene invocar a Cruzzi, sumo sacerdote del género.

Cruz emerge puntual sobre el escenario desde una atmósfera humeante, flanqueado por una suerte de altar o templo pagano compuesto por estructuras minerales que recuerdan a rocas volcánicas o lunares. Parecen sumar ocho: el infinito, la abundancia, pero también las Islas Canarias y su unidad. Con Cruz Cafuné, se esperan también este tipo de detalles. Carlos valora la religión, lo espiritual; y además le encanta la geología. Seguro que Roger Caillois le hubiera dedicado un ensayo en 'Piedras' (1966). «922 928. De Las Ocho pa' Las Ocho», suele afirmar en sus temas. Y anoche Málaga se volvió más isleña que nunca.

Ampliar Jerónimo Alcalá

El tinerfeño mantuvo una entrega y conexión sin igual con el público durante toda la velada, pues no hubo canción en la que dejara de mirar a sus fieles seguidores, toda una legión a nivel nacional e hispanohablante en general. Así, sus feligreses laicos mostraron su devoción cantando y rapeando cada tema sin falta, con un nivel de precisión y disfrute desconcertante: aplausos, vítores, bailes, 'selfies' en grupo, saltos, declaraciones de amor... Cuando se habla de la fiesta como ritual arquetípico que atraviesa periodos, estilos y culturas, el hip-hop se muestra como ejemplo de crear comunidad, de entender el arte como una herramienta de auto-conocimento, de trascendencia desde lo terrenal. Cruz, Las Islas y Andalucía saben mucho también sobre el tema. ¿La combinación de ambas? Imbatible.

«Soy el que mantiene las luces prendías'», rapeó Cruz en 'Lo Pues Intentar'. Literal y metafóricamente hablando, el canario no dejó de brillar ni de hacer brillar durante la hora que duró el 'show', esta liturgia tan particular. A pesar de hacerse corta, en ella cupieron todas las lecturas de los textos más importantes. Si bien el grueso del 'setlist' se basó en su último LP 'Me Muevo Con Dios' (2023), no faltaron los grandes éxitos de obras como su clásico 'Moonlight922' (2020) o fragmentos de colaboraciones. En ese sentido, 'Corintios 13:12', 'Dios #1', '4Pres', 'Movezz En Silencio' o 'Cangrinaje' convivieron con los himnos 'Ojitos Aguaos' o 'Mina El Hammani', por citar tan sólo algunos ejemplos.

La elegante y desenfadada presencia de Cruz, junto a la versatilidad de su 'flow' y potencia vocal, hicieron que anoche todos se movieran con Dios. Agradecido sobremanera con semejante muestra de calor, no pudo sino dar la enhorabuena a la organización del festival, recién iniciado, y a toda Málaga, sobradamente iniciada. Amén.