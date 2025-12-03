Música, teatro, zarzuela y danza en Málaga: Los teatros municipales ofrecen una amplia oferta en Navidad

José Sacristán en El hijo de la cómica, la Orquesta Fundación Barenboim-Said bajo la dirección de Thomas Guggeis y con la mezzosoprano Corinna Scheurle, ... la tradicional gala solidaria de Dani Rovira, la despedida de los escenarios de Antílopez, el concierto de Revólver y una variada oferta infantil animarán la Navidad de los teatros municipales de Málaga. La danza de escuela eslava del Ballet Clásico Internacional y el Ballet de Kiev; el Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Málaga, en esta ocasión con la interpretación de El Mesías de Händel, y el no menos tradicional Concierto Extraordinario de Año Nuevo; el South Carolina Gospel Choir, y los aniversarios de El Espejo Negro, que cumple 35, y La Insostenible Big Band, que hace 20 primaveras, también estarán presentes en las fiestas. Tampoco faltarán los villancicos flamencos con Puro Cádiz y Encarni Navarro en una programación diseñada para todos los gustos.

El mes de diciembre comienza en el Teatro Cervantes de Málaga con los conciertos de Pastora Soler esta misma noche con con la gira Rosas y Espinas- 30 Años y de Pasión Vega el viernes 5 con su homenaje al universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, ambos con las entradas casi agotadas. El Teatro Echegaray acogerá el viernes 5 el estreno del proyecto musical Sabar Meets Jazz, una fusión del universo sonoro de Senegal y del jazz facturado en Málaga, con Sengane Ngom al sabar (tambor senegaleño), Camilo Motta en los vientos, Pablo Guzmán a la guitarra y Juanma Nieto en la percusión.

El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre comienza propiamente el programa Navidad en el Cervantes y Echegaray 2025, con José Sacristán en el primer teatro de Málaga y La Insostenible Big Band en el segundo escenario municipal. En El hijo de la cómica, Sacristán rescata las memorias de Fernando Fernán Gómez recogidas en El tiempo amarillo para dar vida sobre las tablas a quien fue su amigo y a la vez un maestro que le enseñó a escuchar el mundo. La Insostenible Big Band pisará los mismos días 6 y 7 el Echegaray: con motivo de su 20 aniversario, brindará un programa en el que caben Duke Ellington, Leonard Bernstein, Xavier Cugat y el repertorio de rock-swing con el que llevan años animando al público.

Los villancicos flamencos de Puro Cádiz, espectáculo apuntado el martes 9, es la celebración de la Navidad junto al mar con el singular soniquete gaditano y las voces de May Fernández, Anabel Rivera, Reyes Martín, Ana Polanco, María José Fernández, Yona Luna, Raúl Obregón y Jorge Bautista. Le sucederá en las tablas del Cervantes la Vida & Obra de Antílopez en la última ocasión en que el público malagueño podrá ver al inclasificable dúo onubense formado por Félix López y Miguel Ángel Márquez, que se despiden de los escenarios (miércoles 10 de diciembre). La Orquesta Filarmónica de Málaga desembarcará los siguientes jueves y viernes (11 y 12) con el programa nº5 de su Temporada de Abono, un concierto que dirigirá su titular, José María Moreno, y en el que se interpretarán obras de Arvo Pärt y Gustav Mahler.

La compañía malagueña Pata Teatro regresa al cartel navideño del Teatro Echegaray con Tierra mía, un montaje galardonado en los premios Ateneo y nominado en varias categorías en los premios Loca de Teatro Andaluz (del 12 al 14 de diciembre), mientras que los villancicos «con alma» de la Zambombá Encarni Navarro el sábado 13 y la puesta en escena de la zarzuela Doña Francisquita por parte de la compañía Teatro Lírico Andaluz el domingo 14 rubricarán el toque malagueño del fin de semana en el Cervantes.

Otro espectáculo infantil de largo recorrido y excelente acogida de público y crítica, Viaje al planeta de todo es posible, de otra compañía malagueña, Índigo Teatro, volverá al Echegaray durante las fiestas con dos pases el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. Navidad en el Cervantes y Echegaray 2025 ofrece en esa misma semana una cita indispensable: el colosal Mesías, magistral oratorio de Georg Friedrich Händel, protagoniza el concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Su titular, José María Moreno, ocupará el podio, y Jone Martínez, soprano, Gemma Coma-Alabert, mezzosoprano, Juan Sancho, tenor, Ferrán Albrich, bajo, y la Coral Cármina Nova, dirigida por Michele Paccagnella, completan el elenco (jueves 18 y viernes 19).

El Espejo Negro vuelve a los escenarios para festejar su 35 Aniversario y lo hace recuperando 'Es-Puto' Cabaret de la mano de su inconfundible estrella Marianna Travelo y una puesta en escena mucho más flexible, renovada, íntima y petarda si cabe (Echegaray, 19 y 20 de diciembre). La semana concluirá en el Cervantes con el rock de Revólver, que ya ha agotado las entradas para la parada en Málaga el sábado 20 de Más allá de ElDorado tour, una gira de solo 11 fechas para recordar el trigésimo aniversario de uno de sus discos fundamentales, mientras que el Echegaray abrirá dos veces por la mañana el domingo 21 para la puesta en escena de Peneque. El sueño de los títeres, un caramelo para los más pequeños marca de la casa de la longeva compañía malagueña Los Títeres de Miguel Pino.

El South Carolina Gospel Choir, agrupación que reúne a los mejores talentos del género de Charleston, arriba a Málaga el 22 de diciembre con Michael Jackson Happy Days, una selección de canciones profundamente espirituales del rey del pop a las que añade otros clásicos del soul y el góspel en una velada que promete colorido y contagiosa música negra. El Teatro Cervantes abrirá a continuación para la decimotercera gala solidaria ¿Quieres ayudar conmigo?, que organiza la Fundación Ochotumbao y presenta en escena al gran humorista y actor Dani Rovira con su propuesta unipersonal de 'stand up comedy' Vale la pena (26, 27 y 28 de diciembre, con entradas a punto de agotarse).

La esencia de la escuela de danza eslava estará presente en las navidades malagueñas con dos clásicos de Tchaikowsky. El Ballet Clásico Internacional, que dirige Andrey Sharaev, pondrá en escena El lago de los cisnes el 29 diciembre con todo el papel agotado, mientras que el Ballet de Kiev hará lo propio con El cascanueces en dos funciones vespertinas el 6 de enero de 2026 para las que quedan escasas entradas a la venta. Entre ambas propuestas, el Teatro Cervantes instalará su concha acústica para la mejor música clásica. La Orquesta Fundación Barenboim-Said llega a la ciudad el martes 30 de diciembre con la batuta de Thomas Guggeis, la mezzosoprano Corinna Scheurle y un programa con icónicas composiciones de Brahms, Ravel y Shostakóvich. Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Málaga trae al director de Singapur Darrel Ang para conducir un Concierto Extraordinario de Año Nuevo en el que se interpretarán piezas de Franz von Suppé, Johann Strauss II, Josef Strauss, Bedřich Smetana y Pyotr Tchaikovsky, así como partituras del propio Ang y del compositor chino residente en Nueva York Tan Dun (sábado 3 de enero de 2026). Y la guinda final de la oferta festiva para los más pequeños será un gran espectáculo musical basado en una historia universal: Peter & Pan, una producción de Escalante creada por LaMaR que subirá el telón del Cervantes el domingo 4 y la mañana del lunes 5 enero de 2026.

Programa de Navidad: Cervantes y Echegaray

(M) música (T) teatro (Z) zarzuela (D) danza (TI) teatro infantil

TC: Teatro Cervantes. TE: Teatro Echegaray

Pastora Soler. Rosas y Espinas- 30 Años. Teatro Cervantes (M). 5 diciembre. De 20 a 65€

Pasión Vega. Pasión Almodóvar. TC (M). 5 diciembre. De 16 a 48€

Sabar Meets Jazz. ESTRENO. Teatro Echegaray (TE) (M) 5 diciembre. 20€

El hijo de la cómica. Dirigida e interpretad por José Sacristán. TC (T). 6 y 7 diciembre. De 11 a 30€

La Insostenible Big Band XX Aniversario. ESTRENO. TE (M) 6 y 7 diciembre. 20€

Puro Cádiz. Villancicos flamencos. TC (M). 9 diciembre. De 12 a 36€

Antílopez. Vida & Obra. TC (M). 10 diciembre. De 12 a 36 euros

OFM. Programa nº 5. Pärt y Mahler. Director: José María Moreno. TC (M). 11 y 12 diciembre. De 10 a 27€

Zambomba Encarni Navarro. TC (M). 13 diciembre. De 9 a 24€

Tierra mía. Pata Teatro. TE (TI). 12, 13 (18 h.) y 14 diciembre (11 y 13 h.). 8€

Doña Francisquita. XX CICLO MALAGUEÑO DE ZARZUELA DEL TEATRO LÍRICO ANDALUZ. TC (Z) 14 diciembre. 7 a 21€

Viaje al planeta de todo es posible. Índigo Teatro. TE (TI). 17 y 18 diciembre (18 h.). 8€

OFM. Programa nº 6. Händel. Programa de Navidad. Director: José María Moreno. TC (M). 18 y 19 diciembre. De 12 a 36€

'Es-Puto' Cabaret. 35 Aniversario. El Espejo Negro. TE (T) 19 y 20 diciembre. 20€

Revólver. Más allá del Dorado tour. TC (M). 20 diciembre. De 15 a 45€ (ya a la venta)

Peneque. El sueño de los títeres. Los Títeres de Miguel Pino. TE (TI). 21 diciembre (11 y 13 h.). 8€

South Carolina Gospel Choir. Michael Jackson Happy Days. TC (M). 22 diciembre. De 14 a 42€

Dani Rovira. Vale la pena. TC (T). 26, 27 y 28 diciembre. 28€

El lago de los cisnes. Ballet Clásico Internacional. TC (D) TC. 29 diciembre. 18 a 54€

Orquesta Fundación Barenboim-Said. Corinna Scheurle mezzosoprano. Thomas Guggeis dirección musical. TC (M). 30 diciembre. De 11 a 30€

OFM. Concierto Extraordinario de Año Nuevo. Director: Darrel Ang. TC (M). 3 enero. De 12 a 36€

Peter & Pan. Producción de Escalante creada por LaMaR. TC (TI). 4 (18 h.) y 5 enero 2026 (12 h.). 8€

El cascanueces. Ballet de Kiev. TC (D). 6 enero 2026. 18 a 54€