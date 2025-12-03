Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
SUR

Música, teatro, zarzuela y danza en Málaga: Los teatros municipales ofrecen una amplia oferta en Navidad

Sacristán, la Orquesta Barenboim-Said, Dani Rovira, Antílopez, Revólver y propuestas infantiles para estas fiestas

SUR

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:09

Comenta

José Sacristán en El hijo de la cómica, la Orquesta Fundación Barenboim-Said bajo la dirección de Thomas Guggeis y con la mezzosoprano Corinna Scheurle, ... la tradicional gala solidaria de Dani Rovira, la despedida de los escenarios de Antílopez, el concierto de Revólver y una variada oferta infantil animarán la Navidad de los teatros municipales de Málaga. La danza de escuela eslava del Ballet Clásico Internacional y el Ballet de Kiev; el Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Málaga, en esta ocasión con la interpretación de El Mesías de Händel, y el no menos tradicional Concierto Extraordinario de Año Nuevo; el South Carolina Gospel Choir, y los aniversarios de El Espejo Negro, que cumple 35, y La Insostenible Big Band, que hace 20 primaveras, también estarán presentes en las fiestas. Tampoco faltarán los villancicos flamencos con Puro Cádiz y Encarni Navarro en una programación diseñada para todos los gustos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  6. 6 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  9. 9 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  10. 10 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Música, teatro, zarzuela y danza en Málaga: Los teatros municipales ofrecen una amplia oferta en Navidad

Música, teatro, zarzuela y danza en Málaga: Los teatros municipales ofrecen una amplia oferta en Navidad