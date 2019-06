LA MÚSICA MEJOR

Los jóvenes lectores (desde los 10 años, aproximadamente) amantes o no de la música, están de enhorabuena, porque con este libro de Ana Alcolea, van a adentrarse en el mundo de la ópera por la puerta grande.

En la introducción se aproxima a los chicos al mundo de la ópera, tan deudor de la mitología greco-latina, pero no menos de la imaginación de grandes escritores de varias épocas. Y se les advierte que la ópera necesita tres tipos de artistas: los escritores, los músicos, y los cantantes, aunque bien sabemos que poner una ópera en escena necesita directores musicales, directores teatrales, tramoyistas, coros, etc. La obra está dedicada a la gran Montserrat Caballé, que llegó a conocerla antes de dejarnos, y también a tantos artistas, cantantes, directores, escenógrafos, etc., que ponen las obras de pie en escenarios de todo el mundo.

Y luego viene lo más importante: Ana Alcolea presenta 31 óperas, desde 'Orfeo', de Claudio Monteverdi, sin duda la mejor del siglo XVII, pasando por 'Don Giovanni', 'La flauta mágica', 'Nabucco', 'Lohengrin', 'Rigoletto', 'El trovador', 'La Traviata', 'Tristán e Isolda', 'Romeo y Julieta', 'Carmen', 'La Bohème', 'Tosca', 'Madama Butterfly', 'Turandot', etc., hasta María Moliner, la única de autor español.

Un texto sabio, dentro de su sencillez, teniendo en cuenta los destinatarios, aportando datos de los autores y sus obras, sin olvidar anécdotas reseñables, que hacen más cercanos a unos y otras.

¿Y qué decir de las ilustraciones de Óscar T. Pérez que acompañan a cada ópera? Sencillamente geniales, perfectamente ambientadas, con personajes increíbles, eligiendo los mejores momentos de cada ópera.

Queda así un libro muy completo, prácticamente perfecto, sobre todo si tenemos en cuenta que en cada obra aparece un código que cada lector se puede bajar en su móvil para escuchar algún fragmento, siempre bien escogido, de cada ópera. Interpretado por los mejores cantantes y los mejores directores y coros, de diversas partes del mundo. Para niños y menos niños.