Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pistas en el laberinto

La música del mañana

Sandra Pedraja

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Puerto de Santa María vuelve a ser el epicentro de la resistencia cultural el fin de semana del 22 de noviembre gracias al Monkey ... Week, un festival que se consolida como punto de encuentro para la música independiente. Tras su etapa sevillana, el Monkey regresa a casa con la energía de quien vuelve al origen y la madurez de quien ha recorrido un largo camino. Las calles, bares y peñas del centro se llenan de música en una edición que reivindica su esencia: calidad, riesgo y descubrimiento. Una plataforma única para detectar el talento que marcará el futuro del panorama musical, con escenarios repartidos por espacios tan singulares como el Monasterio de la Victoria, el Castillo de San Marcos, las Bodegas Caballero o el Teatro Pedro Muñoz Seca. El Puerto reafirma así su compromiso con la cultura, cediendo lugares emblemáticos que se transforman en escenarios donde cada concierto se convierte en una experiencia irrepetible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  3. 3 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  4. 4 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  7. 7 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  10. 10

    Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La música del mañana