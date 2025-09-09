Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares estrena un ciclo de charlas sobre su colección de objetos

'Constelaciones artesanales' arranca el miércoles 17 de septiembre a las 18.00 horas con la charla 'Los barros malagueños, ilustraciones corpóreas del costumbrismo decimonónico' a cargo de Francisco Carriscondo

SUR

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Fundación Unicaja organiza el ciclo de charlas 'Constelaciones artesanales' para poner en valor el papel y significado de la colección de objetos artesanos y artísticos ... del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Los encuentros tendrán lugar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en la sala de los barros malagueños con entrada libre hasta completar aforo.

