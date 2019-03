Rogelio López Cuenca: «El museo se ha convertido en un espacio de resistencia»

Lleva más de dos semanas encerrado en las salas, preparando el montaje de 'Yendo leyendo, dando lugar', la amplia retrospectiva que a partir de mañana le dedica el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ni los más viejos y memoriosos del lugar recuerdan un proyecto semejante a cargo de un artista malagueño en un museo nacional; sin embargo, Rogelio López Cuenca (Nerja, 1959) toma distancia frente a la tentación de posteridad en los compases previos a la inauguración de la muestra que repasa más de tres décadas de pensamiento crítico y disidencia.

–¿Cómo surgió el proyecto de realizar esta exposición?

–Creo que forma parte del discurso que desde hace un tiempo tiene el museo y supongo que les habrá parecido pertinente introducir estas obras en ese discurso. Ahora mismo hay una exposición sobre el arte de la Transición y no es el relato que normalmente se ha hecho del arte de esa época. Todo eso responde, supongo, al proyecto que comenzó con 'Desacuerdos' cuando el director (Manuel Borja-Villel) aún estaba dirigiendo el MACBA.

–¿Qué presenta en 'Yendo leyendo, dando lugar?

–La verdad es que tiene su gracia. Esto es un poco como si estuvieras muerto, porque he intervenido mínimamente, sólo en la obra nueva que se ha producido para la exposición. Hace más de dos años que empezaron a revisar los archivos para ver qué tipo de material había y detectar zonas temáticas. A partir de ahí se fue haciendo una selección de qué obras son significativas respecto a esas maneras de hacer y a esos temas que centran la producción. Con estos planteamientos, hay obras desde 1986, tanto las que firmaba individualmente como las que hacía en colaboración con Agustín Parejo School o con los grupos de música y hay cosas desde entonces hasta ahora.

–¿Tiene la sensación de haber tocado techo, de haber alcanzado una cima con este proyecto?

–No me lo he planteado así (Risas). Lo que me ha parecido interesante es que uno no tiene esa distancia que puede tener una institución para detectar líneas en tu propio trabajo. Por ejemplo, algunas de las obras más antiguas están realizadas en colaboración, esa misma actitud se repite y las más recientes también están realizadas en colaboración con Elo Vega y en medio hay obras que también están hechas en colaboración. Se detectan recurrencias en el trabajo, como la presencia de la lengua escrita o las referencias al lenguaje literario. Buscar esas características que tú, que eres menos dado a contemplarte a ti mismo, no las detectas.

–Ese trabajo en colaboración surge como una constante en su obra y enlaza con su cuestionamiento permanente del concepto de autoría.

–Así es. No hay producción cultural que no sea colectiva, que no sea social, en tanto a que estamos utilizando lenguajes y los lenguajes no los inventa uno individualmente. Son códigos heredados. Tú estás siempre dialogando o discutiendo, refutando, una tradición previa. Y también estás en conflicto permanente o en diálogo o en colaboración con tu tiempo, con otras producciones culturales, si no la tuya no tendría sentido. Cuando emites un signo, implica que existe todo un lenguaje. El artista más misántropo que está trabajando en su torre de marfil está acompañado, está dialogando y discutiendo. Claro que a la Historia del Arte y luego al mercado le ha interesado ese relato que se compone de grandes genios y obras maestras. Eso en realidad está parasitando todo un magma cultural de cada época. Ya va siendo hora de que empecemos a pensar otro tipo de acercamiento a contar esa historia. En ese sentido, tengo cada vez más claro que la crítica feminista es fundamental, porque no implica esas aspiraciones de lo que se está llamando el feminismo liberal que se limita a incorporar figuras femeninas al canon sin cuestionarlo, porque ese canon está construido por hombres blancos occidentales y está trufado de ideología. La crítica feminista me interesa muchísimo porque impugna todo ese orden, esa jerarquía trufada de intereses, de raza y de género. No se trata de añadir mujeres a la Historia del Arte, sino de experimentar otro relato que es más coral más allá de esas geniales individuales.

–Ya que lo menciona, siempre ha sido muy crítico respecto al sistema del arte. ¿Protagonizar una exposición en un museo nacional asimila su trabajo a ese sistema?

–Fíjese que estamos en una situación muy extraordinaria. Es tal la embestida, la ofensiva del capitalismo neoliberal contra todas las instituciones públicas que en este momento el museo se ha convertido en un espacio de resistencia. El museo tradicional del que se reían las vanguardias se ha convertido en un lugar de lucha frente a la mercantilización y banalización absoluta que el neocapitalismo quiere del arte. No tengo la sensación de estar en un espacio consagrado, sino de estar en un espacio que está defendiendo un relato independiente y una cultura que pone límites a esa mercantilización y a ese espectáculo banalizado.

–Sin embargo, esa mercantilización también toca el tuétano del museo como institución.

–Claro. Y espérese, porque los recortes a los que se somete a la institución obligan no sólo a esa institución, sino a nosotros como sujetos hasta querer hacer de nosotros personas-marca, personas-empresa sin horario ni calendario. ¿Cómo va a estar la institución ajena a esa contradicción absoluta? Es cada vez más aguda.

–¿Cómo ha encajado esa crítica al 'museo espectáculo' en el discurso de su exposición en el Reina Sofía?

–Ha quedado como una especie de panteón de hombres ilustres, de capilla donde se habla de la consagración de los grandes héroes de la vanguardia artística en iconos de consumo. Y por supuesto, hay una parte central dedicada a Picasso, que sería el paradigma de ese fenómeno. Piense que en este museo, los extranjeros van por las escaleras diciendo la palabra 'Guernica'. Es como el gran atractivo del sitio. Lo que comentaba hace un momento, hay una permanente negociación sobre para qué se puede emplear esa energía que ya está funcionando y que es absolutamente espectacular, banal, de producción de 'souvenirs'. Me interesa trabajar en esos intersticios que produce el sistema. Si el sistema funciona, es porque es flexible, porque deja huecos. Y son esos huecos los que hay que utilizar.

–En su caso, esos huecos le han llevado a combinar en su trabajo la imagen y la palabra. El texto juega un papel esencial en su obra. ¿Le viene de sus orígenes como poeta?

–Cuando antes hablábamos de estar interesado por una Historia del Arte que vaya más allá de los grandes hitos y de las obras maestras es porque sabes que alrededor, en la frontera, es donde suceden las cosas verdaderamente trascendentes. Y tú mismo tomas conciencia cuando el museo ha cogido tu obra y la ha ordenado que también tiene esa característica de trabajar en los límites. De trabajar con materiales que parece que vienen de la poesía, pero que al mismo tiempo parece que vienen de la señalética del espacio público urbano. Ese juego con la cita, con la ironía. Jugar continuamente con esas posibilidades que precisamente ofrecen los márgenes.

–Y pese a esa vocación periférica, ¿le llega con este la tentación se haberse convertido en algo así como un clásico?

–(Ríe) No hombre, no... Quizá, como estoy tan cerca del proceso de trabajo que implica la exposición no me planteo ese asunto. En fin... Lo que sabes es que estás circulando por otro carril, que no es el del artista cuyos precios de sus obras se multiplican por 300 en el último año. En ese tipo de carrera espectacular. En eso, sin duda, sientes que no estás. Entonces, tienes una conciencia más clara de pertenecer a otro circuito, a otro mundo. Piense que si la política de determinados museos, y no los citaremos, se limita a tener como baremo el mercado, lo que se vende, la celebridad, pues yo no estoy en eso. Es como si se construye el Auditorio de Málaga para que actúe Bisbal. Creo que las instituciones públicas tienen la obligación de estar prestando atención a otras cosas, que es donde se construye la cultura. Lo otro está construyendo meros espectadores.

–Habla del proyecto del Auditorio de Málaga. También ha sido muy crítico con la expansión museística de la ciudad. ¿Qué diagnóstico realiza de esa estrategia?

–Quizá suene muy dramático, pero si pensamos en el daño que ha hecho algunas instituciones en los últimos años... Eso produce mala educación. Desmontar eso es trabajoso, entender que el arte es una cuestión ligada al éxito económico, a la fama... Eso además no es un accidente local. Hace unos días aparecían en las noticias las inauguraciones de museos en el Golfo. Digamos que es la tendencia dominante porque es la que logra la atención de los medios. Piense por ejemplo en la consulta del dentista. Ahí, en la revista 'Hola' se ve cómo se han llenado las casas de los millonarios de arte contemporáneo. Eso no se daba hace unos años, eran unas casas súper conservadoras. Se ha conseguido interpretar el arte contemporáneo directamente como dinero, como mucho dinero concentrado en un objeto. Pero eso no es un accidente local. Es cierto que siempre están las características peculiares que tiene Málaga, con su 'nuevoriquismo' y la celebración de cualquier novedad, venga de donde venga, pero es una oleada global. Pese a todo, no dejas de encontrarte con artistas con la conciencia de que su papel es hacer de conexión entre distintos niveles de la cultura, para relacionar cultura con sociedad, con política, con investigación. Estamos en una situación de cruce y hay gente que lo asume y que trabaja en ese sentido.

–Se me está yendo por las ramas.

–(Ríe) Me ha pillado. Pero es que intento siempre escurrir estas respuestas de sí o no, de positivo o negativo, porque la situación es más compleja y esa simplificación extrema en la que se te invita a decir sí o no siempre he intentado evitarla. Es lo que llevo intentando hacer todos estos años con este trabajo, hablar del proceso, de la negociación, del aprovechamiento de las energías que en principio parecen negativas para volverlas en su propia contra. Evitar esa simplificación, ese afán por lo inmediato.