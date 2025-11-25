Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Museo del Automóvil y la Moda inaugura 'Mujeres al Volante', una muetra fotográfica para concienciar sobre la violencia de género

La exposición, que podrá visitarse hasta el 9 de diciembre, recoge una serie de instantáneas de mujeres víctimas junto a vehículos históricos de la colección del MAM

SUR

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:05

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha inaugurado esta mañana la exposición temporal 'Mujeres al Volante', una serie de instantáneas tomadas por ... el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo teniendo como protagonistas a mujeres víctimas de violencia de género de la provincia malagueña gracias a la colaboración del Equipo de Atención de la Mujer de Málaga.

