El mundo flotante de Sebastián Navas

Suena casi demasiado poético, pero es real. Literal. Esa pasta negra está hecha de humo, de humo de pino y aceite. Hay que rasparla contra una piedra de río y luego añadirle agua y paciencia para que de ahí salga un gris liviano y único, un negro sin fin. Sebastián Navas descubrió hace unos años que aquello era la auténtica tinta china y a ella se ha entregado desde entonces para trasladar al papel húmedo escenas cotidianas transformadas en paisajes imaginarios, oníricos, 'Imágenes del mundo flotante'.

Así se titula la exposición que Navas inaugura hoy en la Casa Fuerte Bezmiliana (Rincón de la Victoria), donde reúne una selección de 22 obras realizadas en el último año. Y de la tradición oriental del 'ukiyo-e', conocido justo como «pintura del mundo flotante», no sólo toma Navas el título, sino también la vocación de «buscar la trascendencia en el ahora, en lo más cercano».

La exposición Autor. Sebastián Navas (Málaga, 1959). Lugar. Casa Fuerte Bezmiliana. Rincón de la Victoria Fecha. Hasta el 31 de agosto. Horario. De martes a sábados, de 11.30 a 13.00 y de 18.30 a 22.00 horas; domingos, de 11.30 a 13.00 h Entrada. Gratuita.

Una playa desierta, dos bañistas en sombra, el perfil de la torre de la cementera de La Araña, el negro, el blanco y una interminable escala de grises desfilan en ese mundo flotante de Navas (Málaga, 1959). «Mi pintura siempre ha sido experiencial, Todas estas imágenes salen de experiencias propias, de lugares que he visto. Necesito que sean imágenes que yo haya vivido para trabajar sobre ellas», comparte el artista, cuya obra reciente desembarca en la Casa Fuerte de Bezmiliana hasta el próximo 31 de agosto.

Navas constituye una pieza esencial en aquel grupo de artistas malagueños surgidos en el calendario entre la llamada 'Generación del 50' de Enrique Brinkmann, Francisco Peinado, Eugenio Chicano y compañía y los creadores nacidos en la década de los 70 que ahora despuntan en la escena contemporánea. Y en ese bagaje que va camino de las cuatro décadas, Navas ha ido oscilando de la apuesta colorista de los años 80 a la pintura monocroma de los 90 para asomarse de nuevo al color en la bisagra entre el siglo XX y el XXI.

Y hace siete, ocho años, Navas volvió de nuevo a la austeridad cromática, «fascinado» por la tinta china. «El mérito no es mío, es de la técnica», desliza modesto entre las paredes de piedra de la fortaleza rinconera. Un edificio que forma parte, justo, de su paisaje cercano, donde Navas pone el ojo y el arte.

«No sé qué hace que me fije en una escena. Es algo que se me escapa. Sólo sé que voy paseando por la calle y de repente algo hace que me pare. Entonces –relata el autor– hago una foto con el teléfono móvil y sigo mi camino. Tiempo después, vuelvo a mirar esa fotografía y empiezo a encontrar detalles y asuntos que me había pasando inadvertidos en la primera ocasión».

El influjo romántico

Y entonces salta la espoleta, el deseo de plasmar en el papel «un mundo que en apariencia es anodino, pero que ofrece la posibilidad, la invitación a la trascendencia», sigue el artista. Al fin y al cabo, el propio Navas recuerda que la 'pintura del mundo flotante' (ukiyo-e) surgida en Japón a partir del siglo XVII encontró su gran revolución al pasar de las escenas urbanas a su interés por el paisaje. «En ese cambio encuentro un primer vínculo con la pintura occidental, en concreto con el romanticismo», explica.

Sebastián Navas, junto a varias de sus creaciones en la Casa Fuerte Bezmiliana. / A. J. López

Y justo el influjo de la pintura romántica emerge en las escenas de Navas donde un personaje apenas diminuto casi se pierde en el paisaje, paseando junto a un perro en un tramo desierto de orilla, apenas adivinado entre la bruma junto a unas enormes palmeras.

Escenas que Navas compone con el papel mojado, en posición horizontal, aplicando una capa de tinta y después otra y otra y otra hasta que aflora el cuadro, enigmático, seductor y flotante. Como el humo.