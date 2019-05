'Múltiple', un drama andaluz y feminista en Factoría Echegaray María Agudo, Antonio Navarro y Carmen Vega, con Miguel Zurita y Encarni Migueles detrás, durante los ensayos. / Félix Palacios Julio Fraga dirige el texto de Marga Dorao, una historia de amor en un contexto de falta de libertades que se estrena el 21 de mayo REGINA SOTORRÍO Miércoles, 8 mayo 2019, 16:13

El calor que hace en la tercera planta del Cervantes resulta muy propio para preparar esa atmósfera asfixiante que transmite 'Múltiple'. Allí, en la base de operaciones de Factoría Echegaray, María Agudo, Antonio Navarro, Carmen Vega, Miguel Zurita y Encarni Migueles recrean a las órdenes de Julio Fraga un mundo hermético y fundamentalista, un patriarcado donde el amor es sinónimo de atadura. 'Múltiple' cuenta, en palabras de su autora Marga Dorao, «una historia de amor en un contexto en el que no hay libertad» y lo hace en andaluz, sin tapar el acento real de sus actores. El 21 de mayo se estrena en el Teatro Echegaray.

Dorao se inspira en una comunidad mormona fundamentalista para inventar en 'Múltiple' su propia sociedad. En una familia polígama, Alma tiene que compartir a su marido Jacob con Bárbara, quien le ha dado los hijos que ella no ha podido. Aunque ella proviene de un entorno no religioso, soporta la situación por el profundo amor que siente por Jacob. «La protagonista cree que entra en esta historia con total libertad, pero llega un momento en que se plantea muchas cosas», avanza Dorao. En plena era de la revolución femenina, la dramaturga reconoce que quería escribir un texto con un trasfondo feminista, pero sin ser oportunista. «Quería demostrar que el machismo no solo daña a las mujeres. El hombre también se ve muy perjudicado por el machismo», asegura.

Julio Fraga y Marga Dorao, a la izquierda, junto a los actores. / Félix Palacios

La forma en que esta historia llega a escena es el resultado de la investigación, de buscar «un lenguaje que fuera contemporáneo a la vez que atemporal, naturalista y a la vez simbólico», explica Julio Fraga. Lo que empezó siendo como un «Bergman a la andaluza», con una estructura del teatro americano contemporáneo a lo Tennessee Williams, se ha ido contagiando del simbolismo de Brecht. A lo que se añade el «matiz lorquiano» que le aporta el ser una tragedia en andaluz, reivindicando la variedad de acentos del sur. «Y eso les ha supuesto un esfuerzo doble a los actores», les reconocía Marga Dorao. Como dijo Zurita, «en la escuela te machacan con el castellano» y «cuesta mucho trabajo» dejar salir el acento natural de cada cual. De hecho, admitieron que el texto lo aprendieron en castellano y es ahora, en los ensayos, cuando 'Múltiple' suena a Andalucía.

La obra se desarrolla en dos planos escénicos, uno en el que ocurre la acción y otro donde se reconstruye algo ya pasado o imaginado en la mente de algún personaje. Una doble escena a la que sirve de transición una estructura vertical como símbolo del patriarcado. El público es el único testigo de todo lo que ocurre en ambos niveles y, por eso, a él se le adjudica la labor de «juez» o «tribunal popular». «Que sean ellos quienes valoren lo que han visto y decidan quién es culpable», asegura Fraga, que apela a un «público activo» que saque sus propias conclusiones.