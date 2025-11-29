Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
EFE

Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Autor de 'Rosencrantz y Guildersten han muerto', ganó un Oscar por el guion de 'Shakespeare enamorado'

I. Urrutia Cabrera

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

Tom Stoppard, uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo en lengua inglesa, murió ayer a los 88 años en su casa de Dorset, al ... sur de Inglaterra, rodeado de su familia. Autor de obras clave como 'Rosencrantz y Guildensternhan muerto, 'Arcadia' y 'Leopoldstadt', además de ganador de un Óscar por el guion de 'Shakespeare enamorado', fue durante más de medio siglo el paradigma de dramaturgo deslumbrante, provisto de una agudeza verbal capaz de abrir en canal las verdades más profundas de este mundo y el más allá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  5. 5 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  6. 6 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años